/VIDEO/ Oblíbená zahrádkářská a kreativní soutěž Veselá kola se ve Veselí nad Lužnicí letos dostala již do 6. ročníku. Už několikátým rokem se do zdobení bicyklů pouštějí také obyvatelé okolích vesnic jako jsou Vlkov, Klečaty, Žíšov, či Zálší. Infocentrum města letos soutěž rozšířilo o květinové dekorace jakéhokoliv druhu. Podívejte se a vyrazte třeba i osobně poznávat toto městečko na soutoku řek Lužnice a Nežárky, kde kolo patří k základní výbavě domácností.

Veselá kola přifrčela do Veselí už pošesté. Kromě květin je zdobí zvířecí motivy | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Základem soutěže je vždy kolo, kolečko, letos třeba i kočárek a hokejová branka, nechybí květiny různých barev a květů, převládají muškáty, surfinie, petunie, okrásné kopřivy, popínavky nebo voskovky. Fantazie místních obyvatel nezná hranic, své soutěžní dekorace doplňují o roztomilé postavičky trpaslíků, včel, hlemýžďů, berušek, či kachen.

Do konkurenčního boje se letos již potřetí zapojily také Jana Koubová (44) s maminkou Hanou Nečasovou (68) z nedalekého Zálší. Jejich historické kolo, která má i svůj příběh, ozdobily nejen květinami, ale i třinácti barevnými kočkami. „Viděla jsem kdysi v německém časopise staré kolo jako dekoraci, nejdřív nám viselo na stodole ozdobené květinami, když jsme zjistily, že můžeme soutěžit, tak jsme ho natřely, nazdobily a umístily před dům,“ vypráví Hana.

V tvoření spojí síly

Nápady vymýšlí dcera Jana. „O květiny se ale stará maminka. Původně jsme měly vymyšlené úplně něco jiného. Chtěli jsme udělat pávy z PET-lahví,“ prozrazuje čtyřiačtyřicetiletá brunetka s tím, že bylo mnoho jiné práce a nakonec vyhrály na výrobu jednoduší domácí šelmy. „Kočky mám radši než psy. Stačilo natřít použité obaly od prášků na prádlo nebo aviváže, přilepit polystyrenové hlavy a z tvořicí barevné hmoty pak dozdobit detaily. Loni jsme z toho dělaly motýly,“ přibližuje Hana s tím, že motýlí kolo jim vybojovalo hned třetí místo.

Veselá kola z Veselí dofrčela i do okolních obcí. Barevná soutěž baví už pět let

Letos červené kolo pod soutěžním názvem Kočicí ráj dozdobily petúniemi, afrikány, okrasnými kopřivami i muškáty. „Dala jsem tam okrasný asparágus a další rostliny, které vydrží i ve větším horku. Letos je to boj, usychá to, některé květiny jsme musely vyměnit,“ zmiňuje Hana Nečasová.

Jejich umělecké dílo má ohlasy na sociálních sítích i u procházejících. „Lidé si to fotí, koukám na ně z okna a mám velkou radost. Zastavují se s dětmi a obdivují to,“ popisuje Hana. „Navnadily jsme asi i jednu paní, která se sem přistěhovala, vyzdobila si květinové kolečko, tak se třeba také přidá,“ dodává Jana Koubová.

Sloužilo celý život

Na kole jezdila Hanky tchyně i další členové rodiny. „To kolo má příběh, je to sice taková stará hapina, ale manželova maminka na něj vydělávala celý rok tady ve službě u místního sedláka, když jí bylo 15 let. Dala za něj celou výplatu, ale kolik stálo, jsem se nikdy nezeptala. Jezdila na něm, než umřela, více než osmdesát let, pak ho chvíli využíval ještě tchán a i dcera Jana,“ popisuje historii.

Veselá kola rozkvetla podruhé

Celá rodina je tvůrčí. Jejich dekorace se dostaly i do Receptáře prima nápadů. „To se musíme pochlubit, je to sice už více let, poslaly jsme tam tehdy velikonoční zajíce ze sena. To tam byl ještě Přemek Podlaha, ukazoval to v televizi a mělo to velký úspěch,“ naznačují s tím, že pořád něco vytváří, ptáčky s levandulovou výstelkou, motýly, slepičky, zajíčky, čarodějnice.

Přihlásit lze jakoukoliv dekoraci

Jak doplňuje vedoucí Infocentra města Veselí nad Lužnicí Hana Esserová, letos vyhlásili soutěž O nejhezčí květinovou výzdobu čehokoliv. Letošní soutěž není pouze o květinovém veselém kole, ale o tradiční či netradiční a originální květinové výzdobě čehokoli. „Rozhodli jsme se, že letošní, již šestý ročník soutěže, pojmeme trochu jinak, a bude možné ozdobit nejen veselé kolo, ale počítat se bude jakákoli květinová výzdoba,“ říká Hana Esserová.

Fantazii se meze nekladou a důkazem toho je ozdobená hokejová branka autorek Jaroslavy Šimkové a Marie Podlahové. Stálicemi v soutěži jsou Hana Lískovcová, jejíž květinové kolo se jmenuje Vilík a naproti ho hlídá Mája Jarmily Kramlové. Novinkou je pro tento ročník květinami bohatě zdobený balkón Marie Viturkové.

Veselá kola zahájí svou soutěž krásy potřetí. Podívejte se

Kulturní dům letos sladil květinovou výzdobu s aktuální výstavou Pěkná jako panenka a jejich květinový kočárek zdobí prostranství před budovou. I letos se do soutěže zapojili účastníci z okolních obcí mikroregionu Veselsko. "V Zálší najdete zmiňovaný Kočičí ráj, v Klečatech krásnou květinovou náves i veselé kolo a v Horusicích stojí, jako každý rok, romantické Kolo u Horusického rybníka Jarmily Šonkové. Ani obec Vlkov nezaostává, najdeme zde hned dvě veselá kola," vyjmenovává vedoucí infocentra.

Do soutěže je přihlášeno celkem 22 exponátů. "Veřejnost má možnost hlasovat na facebooku infocentra, osobně v infocentru, ale dát hlas je možné i telefonicky či e-mailem," podotýká Esserová.

Soutěž pro veřejnost a návštěvníky

I během letošního léta se může zapojit široká veřejnost prostřednictvím soutěže Vyfoť se a vyhraj! "Ta má úspěch hlavně u návštěvníků města, kteří se s exponáty mohou fotit, úlovek nám zašlou do infocentra na adresu info@veseli.cz a po skončení sezony účastníky soutěže obdarujeme propagačními materiály," připomíná, že účastníky ceny neminou.

Ulice Veselí nad Lužnicí zdobí desítky veselých kol

Hana Esserová uzavírá tím, že děkuje všem, kteří se každoročně podílí na krášlení veřejných prostor města. "Poděkování také patří zaměstnancům Veselských služeb, kteří v průběhu roku umisťují květiny po celém městě a dělají tak Veselí nad Lužnicí příjemné pro místní i návštěvníky. Veselá kola a další exponáty dokreslují celkový pohled na město. Zajímavostí je i květinový strom na náměstí T. G. Masaryka, jenž byl zrealizován na základě návrhu zahradnice Venduly Blechové v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu města."