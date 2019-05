Druhý ročník

Veselá kola opět zaplaví ulice města i okolní vesnice, chystá se totiž 2. ročník soutěže.

Namalované a osázené bicykly by měly být na stanovištích od 1. května do 30. června, aby je zhlédla porota.

Návštěvníci je uvidí v letní sezóně podle počasí i déle.

Na 85 kalendářů z Čech i Slovenska se utkalo v internetovém hlasování, posoudila je i třináctičlenná odborná porota složená z vydavatelů, novinářů a grafiků. Nejlepší soutěžní práce se představily na pražském veletrhu Reklama, polygraf, obaly 2019.

Odborníci hodnotili výtvarné zpracování, originalitu, efektivitu marketingového sdělení, kvalitu zpracování a přínos pro společnost.Veselá kola zaujala porotce z několika důvodů.

Ty popsala sekretářka soutěže Michaela Dunajská. „Cenu získala především za zapojení místní komunity formou soutěže do tvorby kalendáře. Navíc má projekt přidanou hodnotu ve formě vzniku dlouhodobé tradice,“ vysvětlila.

MEKKA CYKLISTŮ

Radost z vítězství sdílí jedna z iniciátorek a vedoucí informačního centra Lenka Horejsková. „S nápadem přišla Martina Sýkorová, pro Veseláky to bylo to pravé ořechové, protože jsme Mekkou či rájem cyklistů,“ osvětlila vznik projektu.

Do soutěže se zapojilo téměř šedesát obyvatel. A tak vznikla i myšlenka na vznik kalendáře. „Chtěli jsme vytvořit nějakou památku, fotografií bylo tak akorát. Kalendář dostali účastníky a turisté, kteří s námi soutěžili,“ přidala.

Díky emailu o anketě Kalendář roku společné dílo přihlásila. V dubnu už v Praze přebírala diplomy. „Vyhlášení se povedlo, mnoho lidí z měst a obcí, kteří se účastnili, náš projekt zaujal. Líbil se jim hlavně nápad a zapojení občanů. Třeba to do budoucna inspiruje někoho dalšího,“ přidala a dodala. „Bez pilných Veseláků by nebylo veselých kol, ani kalendáře, moc si vážíme jejich aktivity a spolupráce a těšíme se na další ročník!“

ZAHRADNICE PLÁNUJE

Na sezónu se připravují i tvůrci kol. Na osázení už se těší Ivana Hrubá ze Zahradnictví U Nežárky. „Lidé se snaží, je taková jejich vizitka. Věřím, že se letos zapojí více obyvatel,“ popsala. Nyní mají na puntíkovaném kole macešky a chystají změnu. “Na léto dáme muškáty, protože jsou nenáročné,“ doporučila zahradnice.

