Jedním z klientů noclehárny je i čtyřiačtyřicetiletý David. "Jsme rádi, že tu máme možnost ubytování, můžeme se vyspat a odpočinout si. Je to komfort oproti venkovnímu mrazu. Vezměte si, kolik lidí umrzne. Teď před několika dny to byla naše starší kamarádka, která sem nestihla dojít. Když jsme ji našli, hned jsme volali sanitku a zkoušeli ji ještě oživovat, už se to ale nepodařilo," popsal David, který měl ještě před třemi měsíci rodinu i bydlení. "Měl jsem rodinný dům, vlastní chybou odešel pryč a teď žiju na ulici. Venku je to je drsný a kdo to nezažil, tak vůbec neví," poznamenal muž bez domova, který se snaží vrátit do běžného života. "Pracuji na stavbě, na domě, kterému shořela střecha. Mám radost, že můžu chodit do práce, něco si vydělám a mám úplně jinou náladu. Stačí chtít a jde to, nelze o tom jen mluvit. Vařím si tu už nejen polévky, ale i lepší jídla. Dostal jsem také nabídku od úřadu na ubytování, jednu místnost na Slovanu," pochlubil se s radostnou zprávou David.

Na chod a pořádek hradecké noclehárny dohlíží už osmým rokem Dana Klimešová. V zařízení tráví čas od osmi hodin večer do osmi ráno. "Věkové rozmezí našich klientů je 18 až 75 let, ale bohužel přibývá těch mladých, a to i mezi ženami. Určitě to souvisí se současnou náročnou dobou. Jsou tu lidé různého věku a různých povah, občas to mezi nimi skřípe, ale my se snažíme vše usměrňovat," popsala pracovnice sociální služby s tím, že lidem bez domova zároveň pomáhá hledat zaměstnání. Řada klientů noclehárny je ale limitovaná zdravotním stavem nebo trestním rejstříkem.

Za dobu, po kterou Dana Klimešová v zařízení pracuje, pamatuje i řadu příběhů s dobrým koncem. "V mých začátcích sem přišel mladý muž po výkonu trestu, ale měl motivaci odrazit se ode dna. Často jsme brouzdali po internetu a hledali práci, pak jsme zjistili, že pán má výuční list i svářečské zkoušky. Nakonec se mu podařilo sehnat práci v oboru a potkala jsem ho asi za půl roku ve městě s nějakou dámou. Odstěhovali se do Kamenice nad Lipou, kde měli nejdříve garsonku a poté si pořídili větší byt," zavzpomínala Dana Klimešová s tím, že podobné případy ji motivují a ukazují, že tato práce má smysl.

Služby noclehárny ale nejsou pro klienty bez domova zadarmo. "Z nějakého výchovného hlediska je tu drobný poplatek 40 korun na noc s tím, že pokud je to historicky první noc toho dotyčného u nás, pak je zdarma a pokud nemá finanční prostředky na úhradu, je možné to řešit s úřadem práce nebo jinými institucemi," upřesnila ředitelka jindřichohradecké charity Karolína Píchová. Za loňský rok se v noclehárně protočilo téměř 60 lidí.