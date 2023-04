Dvanáctý ročník soutěžní přehlídky PRESTA Jižní Čechy, kterou organizuje Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI), přinesl velký úspěch pro investice města Tábora. V šesti kategoriích soutěžilo 40 prestižních jihočeských projektů. Odborná porota udělila Táboru hned dvě ceny za tyto stavby: Všesportovní hala Mír (otevřena na podzim 2021) a Centrum pro seniory (otevřeno na jaře 2022).

Velký úspěch: Dvě ceny PRESTA Jižní Čechy putují do Tábora. | Foto: Luboš Dvořák a Radek Havlíček

Hala, do jejíž stavby investovala Tělovýchovná zařízení města Tábora, získala první cenu v kategorii Občanské a průmyslové stavby – novostavby. Centrum pro seniory, které zahrnuje dva objekty (dům s pečovatelskými byty a dům se zvláštním režimem), má na svém kontě čestné uznání v kategorii Rodinné domy a bytové stavby.

„Prvního místa pro vaši sportovní halu si opravdu važte, je to mimořádná, nadstandardní stavba, která uspěla ve velmi silné konkurenci. Také Centrum pro seniory je vynikající počin,“ zdůraznila Táborským jednatelka ČSSI Alena Korešová. Mezi sedmi konkurenty sportovní haly figuroval například saunový svět v Třeboni nebo vestavba pavilonu CH českobudějovické nemocnice. Starosta Tábora Štěpán Pavlík, který ceny přebíral, byl dvojnásobným úspěchem překvapen.

Táborská Pintovka se dočká nového zastřešení pódia. Vyjde na víc než milion

„Když jsem viděl úvodní prezentaci projektů, říkal jsem si, že se do dvanáctého ročníku přihlásily úctyhodné stavby. O to větší mám radost, že Tábor v takto robustní konkurenci zaujal porotu hned dvakrát. Chci poděkovat všem svým kolegům na radnici, členům minulých rad města a členům předchozích zastupitelstev, architektům, zhotovitelským firmám, stavebním dozorům, že se obě stavby v Táboře skvěle povedly. Je to mimořádný úspěch,“ sdělil Štěpán Pavlík.

Co konkrétně porota vyzdvihla? Sportovní hala cenu získala za komplexní sportoviště pro letní a zimní provoz a zajištění komfortního univerzálního zázemí pro více než 100 tisíc sportovců, který halu ročně využívají. Také za celkovou dispozici a dosažení optimálního řešení pro potřeby sportovců až na 11 sportovištích najednou.

„158 m dlouhá budova se sportovní halou pro basketbal, florbal nebo volejbal, s tribunou pro 500 diváků, s vnitřním, 90 m dlouhým atletickým tunelem, posilovnou, rozcvičovnou a tanečním sálem, vytvořila nadstandardní zázemí pro uživatele s vysokou kvalitou. Stavebník propojením haly s vnějším atletickým oválem úspěšně dotvořil sportovní kampus v dané lokalitě,“ oceňují porotci.

Úspěchy města Tábor v minulých ročnících



PRESTA 2020 - čestné uznání za obnovu Staré radnice



PRESTA 2016 - titul za obnovu sportovně rekreačního areálu pod stadionem Míru



PRESTA 2014 - čestné uznání za obnovu rybníka Jordán



PRESTA 2010 - titul za odpočinkovou zónu Komora

Čestné uznání získal Tábor slovy poroty „za celkové uspořádání a realizaci dvou budov domova pro seniory a domova s pečovatelskou službou ve vysoké kvalitě, za architektonické pojetí a definování klidového zázemí ve veřejném prostoru s významnou koncentrací obyvatel. Kubický tvar budov určuje jednoduchý řád jednoformátových oken jednotlivých pokojů s větracími otvory po stranách oken. Mezi domy se rozkládá malé náměstí přístupné všem obyvatelům domova, ale i veřejnosti.“

Zajímavost na závěr: Tábor v soutěži uspěl vlastně třikrát. V kategorii studentské PRESTY získala 1. místo Iveta Vrkočová ze SPŠ strojní a stavební za projekční práci Novostavba letiště Aeroklubu Tábor. Porota vyzdvihla její originální řešení.