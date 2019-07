Aqua pílink nazvali netradiční potápěčský závod členové Klubu sportovních potápěčů Kalmar Velešín. První ročník se uskutečnil v sobotu pod římovskou hrází, v místě zvaném vývar.

„Na takovou blbinu, že budeme pod vodou řezat pilou, jsem přišel já,“ vyprávěl předseda klubu Stanislav Skupa. „Viděl jsem v televizi, jak armádní potápěči v USA při zkouškách řezají dřevo pod vodou. Tak to musíme vyzkoušet taky, řekl jsem si.“ Aby poleno nevyplavalo, přivázali ho velešínští potápěči na kozu vyrobenou z lešenářských trubek a potopili ji do čtyřmetrové hloubky v řece.

V předchozích dnech to potápěči zkoušeli a pokus od pokusu řezali dřevo většího průměru. Teď na kozu připevnili poleno o průměru tak 17 centimetrů. Jenomže ouha, dřevo hravě zvítězilo nad svou kovovou zátěží a nemínilo jít pod vodu. Potápěči tedy nakonec řezali polínko kolem 6,5 centimetru v průměru. Což vypadalo takto: potápěč se ponořil. Kde se pohybuje, ukazovaly jen bubliny. Na hladinu posléze vyskočilo uříznuté dřevěněné kolečko a pak se potápěč ještě musel trefit do cíle. Což nebylo jednoduché, vzhledem k tomu, že viditelnost ve vodě činila maximálně půl metru. „Někdy vzal potápěč jiný směr,“ říkal Stanislav Skupa. „Ale užili jsme si to, zvláště pak opékání buřtů. Vychytali jsme závodu bolístky a za rok bude zase.“