„Naše samice velblouda dvouhrbého Frída je pěkná parádnice. Když má dobrou náladu, ráda se promenáduje po svém výběhu a návštěvníkům dává na odiv svou krásu. Je velmi kontaktní a vždy se velmi těší na své ošetřovatele. Někdy ale nemá svou náladu a to je lepší se jí vyhnout. Poznáte to hlavně tak, že kope nohou a někdy dokonce i plive. Ale to už musí být hodně naštvaná, protože Frída je dobrák od kosti a jen tak něco ji nerozhodí,“ říká mluvčí zoo Filip Sušanka.