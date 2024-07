161. výročí objevení jeskyně

V létě roku 1863 pracoval v lomu skalník Vojtěch Rytíř. Při práci prý upustil kladivo, které zapadlo do rozsedliny ve skále. Aby nástroj našel, musel se do pukliny protáhnout. Překvapen zjistil, že úzká štěrbina se mění v širokou chodbu a pokračuje do hloubky. Zda lamač ztracené kladivo našel, o tom se již zprávy nezmiňují, jisté však je, že objevil vchod do jeskyně v té době největší v Čechách. Zdroj: chynovska.caves.cz

close info Zdroj: Archiv Chýnovské jeskyně, Josef Vandělík zoom_in Chýnovská jeskyně a její obyvatelé.