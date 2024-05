V pátek 17. května se uskutečnilo v prostorách Pražského hradu slavnostní vyhlášení výsledků prestižní ankety Policista roku 2023. Jedno z ocenění, a to 3. místo ve stejnojmenné kategorii Policista roku získal npor. František Filip, vedoucí obvodního oddělení Bechyně. Díky jeho více než pětačtyřicetileté práci u policie patří na jihu Čech ke dvěma nejdéle sloužícím mužům zákona.

Na Pražském hradě získal 3. místo v kategorii Policista roku vedoucí obvodního oddělení Bechyně Karel Filip.

Kdo je oceněný policejní rekordman František Filip? Nastoupil do služebního poměru 1. září 1978. Nejprve působil u pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti, kde i studoval. Poté krátce sloužil v Praze. Od 1. listopadu 1980 svůj profesní život svázal s obvodním oddělením Bechyně. Zde byl zařazen nejprve jako starší inspektor pořádkové služby. V letech 1980 až 1985 absolvoval pětiletý důstojnický cyklus. Od 1. ledna 1998 se stal zástupcem vedoucího oddělení. V roce 2010 jmenován vedoucím obvodního oddělení v Bechyni, a tím je dodnes.

"Bechyně mu učarovala a přirostla k srdci. Za dobu svého působení ve vedoucí funkci vychoval desítky nových policistů, pro které byl a je etickým a morálním vzorem," naznačuje policejní mluvčí Lenka Krausová.

Letos v lednu si pětašedesátiletý František Filip přímo z prezidia do Bechyně přivezl policejní kříž. "Práce tu máme stále dost, ale nelze to srovnávat například s Táborem. Nejvíce nás poslední dobou zatěžují internetové podvody, to je až neskutečné. Není týden, aby někdo s něčím takovým nepřišel. Jenom loni šlo asi o 13 případů a plno dalších věcí jsme předávali jinam, kde na nich již pracovali kolegové. Máme tu běžné krádeže a přibývá řidičů pod vlivem omamných a psychotropních látek, oproti alkoholu. Máme na to kolegu specialistu, který loni zajistil na 35 pachatelů pod vlivem drog za volantem. Výhodou je v tomto místní znalost. Nejhorší jsou zákroky proti zfetovaným, kolega naposledy dostal kopanec do úst a skončil v nemocnici se slabým otřesem mozku," uvedl František Filip v rozhovoru Deníku právě u příležitosti ocenění policejním křížem.

Pro své podřízené je Karel Filip podle nominace na ocenění Policista roku 2023 jednoznačně vůdčí osobností a vzorem. Své dovednosti a znalosti, které za desítky let načerpal, předává ochotně a rád svým kolegům. Jako vedoucího oddělení si ho váží nejen jeho nejbližší spolupracovníci, ale i jeho nadřízení. Policisté pod jeho vedením objasnili řadu případů trestné činnosti a stali se velikým postrachem pro neukázněné řidiče jedoucí pod vlivem alkoholu či OPL. Na „jeho“ obvodním oddělení zažil během své dlouhé policejní kariéry celou řadu zajímavých případů.

„Měli jsme otrávenou celou rodinu orlů mořských zakázaným jedem, také chycenou vydru říční do pasti. Dostali jsme ocenění a pamětní list za pomoc při povodních v roce 2002. U sebevrahů byl dost oblíbený most Duha, ale už je to několik let, co tu nikdo neskákal. Poslední pokus o sebevraždu se podařilo zhatit, naši policisté společně s vojáky v dokonání činu skokanovi zabránili a dostali za to ocenění. Zachraňuje se často i na ferratách. Stává se, že nám tu i nešťastnou náhodou lidé uklouznou a spadnou nedaleko vyhlídky, naposledy to byla mladá dívka,“ popisuje František Filip.

Pro Františka Filipa je velmi důležité rodinné zázemí." Manželka a dvě dcery, které se svojí ženou vychovali, jsou na něj patřičně hrdé. Je dědečkem čtyř vnoučat. Ve svém volném čase se věnuje chatě se zahrádkou, kterou si s manželkou pořídili. Léta hrál malou kopanou za místní FC Leader a ještě dnes si jde s chutí zahrát fotbal, udržuje se tím v dobré kondici. Byl také dlouholetým dárcem krve. Stará se však i o blaho svého města tím, že se aktivně zapojuje do veřejného života. Je již dlouhá léta členem zastupitelstva města Bechyně a zároveň i členem rady města Bechyně. Místní obyvatelé si jej nesmírně váží i pro jeho aktivity, které přesahují rámec plnění služebních úkolů," popisuje mluvčí policie Lenka Krausová.

Policejní práce ho baví dodnes, jak sám řekl: “ Bavily mě všechny pozice, když jsem byl mladý, tak i pochůzková činnost. Pak jsem jako vyhledavatel dělal spisy a výslechy, jako zástupce jsem měl na starosti trestní i zkrácená řízení a kontrolu, a teď jsem takový manažer, který zajišťuje vše pro celé oddělení od A do Z.“

"Přesto, že je ve vedoucí pozici, nemá problém sloužit služby, když je potřeba, zaskakoval i 24hodinovou směnu na Vánoce nebo na noční. Ke konci tohoto roku bude muset kvůli věku řady policie opustit. Pokud by to šlo, sloužil by však dál a tajně doufá, že se hranice odchodu do starobního důchodu u policie zvedne na 67 let. Zajímavostí je, že vzhledem k tomu, že narozeniny slaví 3. ledna, bude v době jeho odchodu na konci prosince nejdéle sloužícím policistou v České republice, protože mu bude bez tří dnů rovných 66 let," poznamenává Lenka Krausová.

Jihočeští policisté byli úspěšní hned ve třech kategoriích, a to Sportovec roku, kde druhé místo obsadil prap. Vojtěch Včelička z obvodního oddělení Písek. Dále v kategorii Čin roku, kde třetí místo získali npor. Jaroslav Vaněček, prap. Jaroslav Jiroušek, policisté z obvodního oddělení Větřní a pprap. Jakub Cifreund policista skupiny základních kynologických činností ÚO Český Krumlov.