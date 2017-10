Ve zcela obrostlém domě žijí spokojeně již po tři generace

Mladá Vožice – Dům rodiny Slabých budí velkou pozornost. Každý podzim se stává doslova pastvou pro oči: hraje totiž všemi barvami, od zelené přes žlutou až po krvavě rudou.

Důvodem je přísavník trojcípý, někdy též nepřesně nazývaný psí víno, který se pne okolo domu od základů až po komín. Jde o liánu, jež pochází původně z Japonska a velkou oblibu si získala například také v Anglii.

Květoslava Slabá se do domu přistěhovala v šedesátých letech, kdy byl dům obrostlý teprve z poloviny.

„Dům postavil tatínek manžela na začátku třicátých let a přísavník zasadil krátce poté, ale protože se topilo pouze v kuchyni, obrostl do šedesátého roku jenom z půlky,“ vysvětluje Květoslava Slabá.



Vše se změnilo, když si domů zavedli plynové topení. Během několika mála let pak rostlina doslova obalila celý dům.



„V létě funguje jako přírodní klimatizace, v domě je pak příjemný chládek,“ zmiňuje vliv rostliny. Musejí ji pouze pravidelně prostřihovat u oken a dveří.



„A také na podzim, když po prvním mrazu začne listí opadávat, musíme odvozit valník listí. To se totiž kolem domu brodíme v metrové vrstvě,“ dodává její syn Miroslav Slabý.



V domě, který zaujme na první pohled, se jim žije příjemně. „Manžel sice jednu dobu přemýšlel, že by porost strhl, ale po tolika desítkách let si myslím, že by šlo dolů vše až na cihlu,“ obává se. Do nové fasády se jim nechce, tak nechávají rostlinu dál žít. Jsou na ni ostatně zvyklí, vždyť už jen za pár let oslaví devadesát let společného života.