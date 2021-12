Tomáš Verner se účastní letošní, v pořadí již jedenácté řady taneční televizní show StarDance…když hvězdy tančí, a v sobotu 18. prosince bude v tříčlenném finále bojovat o celkové vítězství. O jeho postupu do závěrečného klání s taneční partnerkou Kristýnou Coufalovou se rozhodlo minulou sobotu v semifinálovém kole, ve kterém ještě další soutěžící taneční páry - farářka Martina Viktorie Kopecká s Markem Dědíkem a herec Jan Cina s Adrianou Maškovou - předvedly tři tance, se kterými si poradily s velkou noblesou.

V jejich podání diváci viděli paletu různých tanců jako slowfox, samba, rumba, waltz, paso doble nebo quickstep. Speciální předtančení si připravila i čtyřčlenná porota. A v závěrečném vyřazování se nervózní tanečníci a tanečnice dozvěděli, že tentokrát nikdo nekončí a všichni postupují do finále. Byla to pro ně obrovská úleva, která vzápětí propukla v nespoutané veselí přímo na tanečním parketu. Tomáš Verner poskytl Deníku rozhovor.

Jedna hláška za druhou. Svěrák, Smoljak a Cimrman jsou zárukou zábavy

Byly to pro vás velké nervy v závěru semifinále?

Já jsem ty okamžiky nesl velmi špatně. Už před semifinále nám Martina Viktorie Kopecká všem řekla, že už cítí, že došla na konec svých tanečních možností a nepřeje si, aby případně postoupila na úkor někoho z nás, tedy mě a Honzy Ciny. To od ní bylo strašně hezké gesto. A když pak moderátoři oznámili, že Martina s Markem Dědíkem jako první pár postupují do finále, tak prožívala ohromnou euforii radosti, která nebyla vůbec hraná. Ona si nepřála, aby s Markem postoupili a někdo z nás dalších dvou párů vypadl. Já jsem viděl televizní záznam z vyřazení a na Martině byl vidět ten výraz zděšení, když slyšela svoje jméno jako postupující do finále. No a já společně s Kristýnou Coufalovou a Jan Cina s Adrianou Maškovou jsme zůstali na místě a čekali na konečný ortel. Mě s Kristýnou začalo docházet, že ten pár, který vypadne, budeme právě my. Kristýna mě vzala za ruku, stoupla si vedle mne a řekla: "Tak teď". A když Marek Eben začal mluvit, měli jsme už mírně nakročeno, že uslyšíme naše jména a půjdeme směrem k moderátorům. Přiznám se, že jsem ještě nebyl připravený na loučení s touto televizní soutěží, ale chápu, že má svoje pravidla, a tak to prostě je. No, a když pak Marek Eben řekl, že nikdo nevypadává a všichni postupujeme do finále, tak v nás propukla obrovská radost.

Co vám tato taneční soutěž dala, a naopak vzala?

To by bylo na dlouhé povídání. Dala mi spoustu věcí, a nevzala mně nic. Zabrala mi spoustu času, to ano, mám několik prací, rodinu, manželka za mě musela mnohokrát zaskakovat na ledě v akademii, za což jí děkuji. Je to hodně náročné. Člověku to ale dává sílu a zároveň inspiraci pro moji práci, protože také vymýšlím choreografie pro bruslení na ledě, takže mi to rozšířilo repertoár pohybu. Soutěž mě naučila trpělivosti, protože tanec byl daleko náročnější, než jsem si myslel. A já jsem za takou zkušenost velice vděčný. Mrzí mě, že soutěž pomalu končí, je to skvělý podnik, ale nevím, jestli bych do něj šel podruhé. A znovu opakuji, taneční soutěž StarDance mi nevzala vůbec nic.

Hlasujte pro nejkrásnější vánoční strom Písecka

Co pro vás účast ve StarDance znamená?

Hlavně velkou radost. Všichni účastníci letošní série si děláme tak trochu legraci, že StarDance je takový táborový zájezd. A ti, co už byli vyřazeni, říkají, že raději vypadli dřív než byl ještě zapálen táborový oheň. Pro mne je to velká radost být mezi tak skvělými lidmi, protože jsme opravdu výborná parta a všichni se navzájem povzbuzujeme a fandíme si. A to, že budeme ve finále tancovat tři páry, které spolu soupeřily již v semifinále, nás moc potěšilo.

Co byste nyní, v období blížících se vánočních svátků, vzkázal svým fanouškům nejen z rodného Písku, ale i odjinud?

Nechci být ve svých pětatřiceti letech přemoudřelý (smích), ale vzkázal bych jim, aby si v této nelehké době našli čas na sebe a své blízké, ať se vyhnou úpornému shánění dárků s cílem někoho překvapit něčím drahým. To jsou, jak já říkám, komerční Vánoce. Naše rodina to udělala už asi před osmi lety, že jsme si přestali dávat takové dárky a musím říct, že od té doby máme vánoční svátky pokaždé opravdu krásné. Nikdo z nás nemá pocit, že musí tomu druhému dát něco mimořádného. Ne, stačí jen maličkost, která potěší. Vždyť běžné věci si můžeme koupit v průběhu roku. Bohužel v poslední době se tyto svátky posunuly až do šílenosti, kdy lidé přestávají rozumně uvažovat a myslí si, že je to jenom o penězích, že drahými dárky řeknou, jak jim na těch druhých záleží. Přitom to jde udělat úplně jinak, jednoduše. Na závěr bych chtěl všem lidem, kteří mi fandí a během StarDance posílali své hlasy, moc poděkovat a popřál jim hodně zdraví a klidné a spokojené prožití Vánoc.

František Bořánek