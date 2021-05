PODÍVEJTE SE: Ve čtvrti Dvorce najde nový domov až 2000 Táboráků

/VIZUALIZACE/ Bydlení by v nové čtvrti na místě bývalých kasáren Jana Žižky mohlo nalézt až dva tisíce Táboráků, stavět by se mohlo začít zhruba za pět let, celková doba výstavby by měla trvat zhruba 15 let. Předpokládané náklady se šplhají ke třem miliardám korun. Nová čtvrť Dvorce v Táboře na vítězném návrhu soutěžního workshopu od studia Norma architekti + Sporadical + Steiner & Malíková.

Ve čtvrti Dvorce najde nový domov až 2000 Táboráků. Vizualizace vítězného návrhu od studia Norma architekti. | Foto: Deník/ Redakce

Porota ocenila jasnou a silnou vizi parku jako ústředního motivu nové čtvrti v kombinaci s hustou zástavbou území. Ta je tvořena čtyřpodlažními viladomy, koncentrovanými městskými domy, vyššími bytovkami a nájemním pavlačovým domem, který uzavírá park před zimním stadionem. „Pomyslně zlatou medaili bere řešení, které přinese Táboru jedinečný netuctový nový veřejný prostor a navrhuje způsob uspořádání bydlení hodný 21. století. Mísí rozličné formy bydlení: od komunitního nájemního či studentského přes koncentrované townhousy spíše intimního bydlení s vlastními zahradami, se sektorem viladomů s lodžiemi po městské bytové domy se širokou škálou typů prostorů. Řešení parku se srdcem v podobě vodní hladiny je důmyslnou skládankou zeleně, vody a stezek, kde najde místo i skatepark, psí hřiště a plácky pro sportování i zahradničení. Důstojné místo zůstane stávajícímu památníku. Těšíme se na postupné kroky přetavení návrhu v realitu. Věříme, že vznikne čtvrť s jedinečnou identitou, kde se lidé rádi usadí,“ uvedl starosta Štěpán Pavlík, který stavbu čtvrti zároveň označil za obrovskou výzvu pro Tábor. Návrh nové čtvrti Dvorce v Táboře přináší odvážné pojetí zástavby Přečíst článek › Bydlení by v nové čtvrti mohlo nalézt až dva tisíce Táboráků, stavět by se mohlo začít zhruba za pět let, celková doba výstavby by měla trvat zhruba 15 let. Předpokládané náklady se šplhají ke třem miliardám korun. Podle návrhu studia Norma architekti se Kyjevská ulice stává živou centrální osou a rozšiřuje se o zeleň, cyklopruhy a předzahrádky. Na místě bývalých kasáren vznikají čtyři celky zástavby s různým měřítkem a charakterem. Stávající park je v návrhu doplněn novým pásem zeleně pro aktivní trávení volného času, vzniklo by tak dětské hřiště, dog park, sportoviště nebo komunitní zahrada. Různorodá skladba bytů rozličných standardů by nabídla jak soukromé, tak i nájemní bydlení. Počítá se také s téměř tisícovkou parkovacích míst. Tábor vyhlásil soutěž na novou čtvrť Dvorce Přečíst článek › Část bývalých táborských kasáren přemění na louku Přečíst článek ›