Včelkám se odebírá poslední med, který si nasbíraly na zimní období. Zde je nejdůležitější práce včelaře, včas včelky nakrmit cukerným roztokem. Nejlépe následující den po stočení medu a dostatečnou dávkou, asi 15 až 20 kg na včelstvo. Pomalu se nám začínají rodit dlouhověké včelky, které přežívají zimu spolu s královnou. Tady je důležité, aby cukerný roztok zpracovaly do buněk staré krátkověké včelky a dlouhověké zůstaly fit pro zimní ochranu královny matky.

Toto období je velmi náchylné na rozmnožování našeho hlavního nepřítele včel, parazita varroa destructor a proto je nezbytné co nejdříve započít s léčbou včel na bázi přírodních látek, jako kyseliny mravenčí apod. také je důležité zúžení výletového česna, aby se zabránilo loupeží cizích včel, které roztoče roznáší. Není-li léčba dostatečná, nastává úhyn celého včelstva. Kolem nového roku je státem nařízena celorepubliková léčba včel aerosolem a poté je sledován spad mrtvého roztoče na podložky. Další důležitý krok je odevzdat spadlou „měl“ na vyšetření do veterinární laboratoře. Podle výsledku přibližně zjistíme, jaké množství parazitů ve svých úlech ještě máme a jaké léčebné opatření je nutné udělat k jeho likvidaci.

Zimní období je pro včelaře čas na opravu nářadí, nástrojů, výrobu nových rámečků, opravy prázdných úlů a studium včelařské literatury apod. Včelař do včelstev nikterak nezasahuje, pouze náslechovou trubicí poslouchá bzukot včelstev v úlech a podle toho odhadne, zda jsou včelky spokojené či nikoliv. Při sněhových vánicích ometá česna, aby se včelky neudusily.

Včelařské jaro začíná při slunečném dni, kdy teplota vzduch přesáhne 13 °C prvním proletem včel. Na to se včelaři těší a sledují výlet včel, kdy se dá odhadnout, v jaké síle jednotlivá včelstva přezimovala. Následují slunečné dny, kdy začínají kvést první jarní květy a to láká včelky na pastvu. Do úlů nosí tolik důležitý pyl, vodu a nektar. Jakmile sluníčko začne dostatečně prohřívat zem, rozkvetou trnky a to je signál pro včelaře nasadit medníky. Začíná období snůšky medu, kdy má včelař plné ruce práce. Loni bylo medu málo, stále pršelo, cena medu vzrostla a dnes na trhu není žádný kvalitní česky med. Doufám, že letošní rok bude dobrá snůška a uspokojíme veřejnost kvalitním českým medem.

Jan Antonín Myslivec