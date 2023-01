Peterův osud se počal naplňovat v okamžiku, kdy ho začal jeho otec brát s sebou na opravy varhan. Tento obor se totiž ve varhanářově rodině dědí již ve třetí generaci. „Tradici začal můj dědeček, který se do varhan začal tak trochu navážet právě v jižních Čechách v obci Chrást a posléze dal v 60. letech do učení svoje tři syny. Františka do pražské varhanářské Igry, která stavěla varhany, ale již neexistuje. Jeho dvojče Jirku na klavírníka, a mého otce Petra do kutnohorské varhanářské Organy, což je dnes už také zaniklá firma,“ vzpomíná Peter Nožina. Strýc i otec se pak celý život věnovali a věnují varhanařině.

Vzpoura

I v Peterově životě ale přišlo období vzdoru a rebelie. A svět málem přišel o výjimečného řemeslníka. „To mi bylo tak 15 let a táta se mne ptal, jestli budu pokračovat. Já mu řekl, že nejsem takový blbec, abych dělal zrovna tohle,“ dodává s úsměvem. Jak ale sám říká, naštěstí po několika letech dostal rozum a vydal se po předurčené cestě. To mu bylo 24 let a při procházce Povltavskou stezkou ucítil tak velikou touhu věnovat se varhanám, že jiná možnost přestala existo᠆vat. „Miluji varhany. Jejich tajemno, kouzlo, sílu ducha a hudbu, která z nich vychází,“ říká.

Byl u záchrany mnoha nástrojů. „Vzácný je pro mě každý z nich, protože každé varhany jsou originální. Nikde nenajdete dva úplně stejné kousky,“ říká.

Do této kategorie spadaly i varhany ve strakonickém kostele sv. Prokopa, jehož celková rekonstrukce začala v létě 2020. Jednou z mnoha částí byla právě záchrana varhan z let 1891 až 1892, kte᠆ré vyrobila firma Rejna a Čer᠆ný z pražských Vinohrad. „Varhany v kostele sv. Prokopa jsou jedním z krásných a větších romantických nástrojů na území jižních Čech, navíc ve velmi autentickém stavu,“ zhod᠆notil nástroj Peter Nožina.

Až na dílčí opravy, které měly charakter údržby, to pro varhany byla první generální rekonstrukce. „Pozornost jsem věnoval i té nejposlednější plstičce a zákoutí. Za těch 130 let udělal čas svoje a velkou práci nám dalo vyhnání červotoče silnými chemickými přípravky. Nemluvě o tom, co na nástro᠆ji spáchali předchozí varhanáři. Doslova jsme varhany rozebrali na kousíčky, které jsme převezli do naší dílny v Benešově,“ pokračuje Peter Nožina. Jejich montáž ve Strakonicích pak začala v červenci 2022.

Láska v kostele

A právě zde, ve Strakonicích, začala jedna z jeho životních etap. „Při pracích v kostele jsem poznal dívku, do které jsem se zamiloval a žijeme spolu. Není ze Strakonic, ale také pracovala na obnově kostela. Táta tomu říká pracovní úraz, protože jemu se stalo zrovna to samé,“ říká s pobavením Peter Nožina.

Věří, že se do Strakonic zase vrátí, třeba jen na prohlídku. Jižní Čechy jsou totiž nyní jeho rajonem, kam má na servisy a drobné opravy, ale i za větší prací, nejblíže.

Loni v listopadu se Peter Nožina i se svým otcem zúčastnili slavnostního otevření opraveného kostela sv. Prokopa.

Z historie varhan



Varhany v kostele svatého Prokopa postavila tehdy začínající varhanářská firma Rejna a Černý z pražských Vinohrad. Stalo se tak roku 1891 až 1892. Zakázka byla pro firmu velmi lukrativní, a získali ji díky tomu, že v roce 1891 prezentovali svůj první nástroj na Jubilejní zemské výstavě v pražských Holešovicích, kde získali zlatou medaili za varhany, které firma stavěla pro kostel svatého Mikuláše ve Zbirohu. Shodou okolností také tyto varhany před třemi lety restauroval právě Peter Nožina.