/VIDEO/ Betlémy ze dřeva, papíru, skla, keramiky či kůže. Vůně perníčků, cukroví, vánočky i svátečních dekorací. To nabízí od středy 22. listopadu až do 7. ledna Galerie 140 v Táboře. Ten den v podvečer se totiž uskutečnila slavnostní vernisáž vánoční výstavy nazvané Vyšla hvězda jasná. Součástí je již poosmé také Strom splněných přání pro děti ze sociálně slabých rodin.

V Táboře zahájili vánoční výstavu Vyšla hvězda jasná. Nabízí přehlídku betlémů | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Vernisáž zahájily koledami děti z houslové třídy Hany Sedláčkové a kytarové třídy Zuzany Hájíčkové ze Základní uměleckého školy (ZUŠ) Oskara Nedbala v Táboře. Exponáty potom detailněji představily galeristky Markéta Brynychová a Žaneta Salusová společně s vedoucí oddělení kultury Janou Lorencovou. „Letošní výstavu jsme věnovaly betlémům různých velikostí a materiálů, ale všechny vypráví nádherný příběh o narození Ježíška,“ řekla Lorencová s tím, že doufá, že pro návštěvníky bude výstava inspirací.

Betlémy od lidí i z muzea

Celkem je v prostorách galerie vystaveno na 55 děl ze soukromých i muzejních sbírek. „Výstava by nevznikla bez Olgy Šedivé, která zapůjčila většinu betlémů ze své sbírky. Dřevěné betlémy Vladimíra Müllera pochází z Prácheňského muzea v Písku a úžasný rodinný betlém z roku 1959 od malířky Marie Fischerové-Kvěchové zapůjčili manželé Fořtovi,“ popsala galeristka Markéta Brynychová.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Text k historii betlémů připravila pro výstavu etnografka Zuzana Čermáková. Expozici doplňují vánoční pohlednice, dekorace a adventní věnce. „Největší dřevěný betlém vytvořily s vychovatelkami Marcelou Slabou a Martinou Kudibalovou děti z Dětského domova Radenín,“ zmínila galeristka Žaneta Salusová.

Strom přání

Strom přání představila vedoucí odboru sociální péče Lucie Manková, shrnula, že letos akci pořádá město již poosmé a obsahuje celkem 30 přání pro děti ze sociálně slabých rodin ve věku od 6 měsíců do 16 let. „Jsou tam skromná i náročnější přání, jde o děti z našich agend napříč odborem nebo ty, co navštěvují naši klubovnu v Čelkovicích. Některá přání jsou malovaná ostatní psaná,“ přiblížila.

Konkrétní přání lze vybrat a rezervovat na místě, jejich seznam by se měl objevit také na webu www.taborcz.eu v sekci Nepřehlédněte. Příjem nakoupených dárků od Ježíška se pak koná nejpozději do neděle 17. prosince.

V rámci výstavy se v galerii v Koželužské ulici uskuteční také v sobotu 9. prosince od 10 do 16 hodin malý jarmark výrobků neziskových organizací. Další vánoční výstavu na Táborsku zahájí v galerii Fara Malé plánské muzeum v Plané nad Lužnicí už tento pátek 24. listopadu v 18 hodin. Jmenuje se Andělské Vánoce a bude k vidění do 5. ledna příštího roku. V neděli 26. listopadu od 16 hodin se koná v Kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí také vernisáž vánoční výstavy, půjde o prodejné obrazy Jany Divišové pod názvem Housle jako malované. Ta bude přístupná veřejnosti až do 25. ledna.

Zdroj: Deník/ Redakce