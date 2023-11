Letošním hlavním symbolem táborských Vánoc bude hustý patnáctimetrový smrk ztepilý z Hodušína na Táborsku. Darovala ho rodina Mandelíkova a v pondělí ráno se s ním přišli rozloučit i sousedé. Před půl jedenáctou už ho pracovníci Technických služeb města Tábor ukotvili na Žižkově náměstí.

Do Tábora doputoval vánoční strom. Letos je to patnáctimetrový smrk z Hodušína | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Statný jehličnan prý už majitelé podědili po předchozích vlastnících objektu. „Dům jsem koupil asi před sedmi lety, strom už tady u stodoly byl. Rozhodli jsme se ho darovat, protože se za posledních pár let značně rozrostl a jeho větve zasahovaly do okapů a střechy domu. Už byl tak velký, že překážel. Na druhou stranu nám ho bylo líto jen tak pokácet,“ popsal pro Deník čtyřicetiletý Martin Mandelík.

Vánoce na Táborsku budou bohaté na zážitky. Města chystají pestré programy

Vánočním stromem pro Tábor se stal taky díky přičinění devětatřicetileté sousedky. „Přes sousedku paní Tučkovou jsem ho dal do placu. Chtěli jsme ho věnovat už loni, ale nakonec jsme rok počkali,“ prozradil dárce. „Jsem hrozně rád, že to vyšlo a smrk ještě poslouží. Je to lepší než ho hodit jen tak do kamen,“ usmíval se Mandelík.

Pamatuje si jeho výsadbu

Vánoční strom DeníkuZdroj: RedakceSpolečně s ním strom na poslední cestu vyprovázeli i další sousedé a známí včetně dětí, které kvůli stávce nemusely do školy. Čtyřiapadesátiletá Alena Horková, která tu vyrůstala, si pamatuje ještě jeho výsadbu. „U sousedů se vystřídalo asi pět majitelů. Pamatuji si to dodneška, sázela ho tu společně máma s dcerou. Koukala jsem na ně přes plot jako dítě,“ sdělila s tím, že smrk tu pak rostl odhadem čtyřiačtyřicet let.

„Mému taťkovi to vadilo, protože to bylo blízkou u našeho plotu. Měl obavy, že nám kořeny budou brát vodu ze studny,“ zavzpomínala Horková.

Osobní vztah

V sousedním domku žije s rodinou už dvaadvacátým rokem Jitka Tučková, ta domluvila s pracovnicemi táborského odboru kultury a cestovního ruchu podrobnosti předání. „Přijely se na strom nejdříve podívat, líbil se jim, a tak se rozhodly, že ho jako vánoční strom pro Tábor vezmou. Bylo nám ho líto, takhle bude mít aspoň nějaké využití,“ míní. Jitka Tučková nebude chybět ani na jeho pátečním rozsvěcení. „Chodíme pravidelně každý rok, moc se těšíme,“ usmívala se s tím, že letos budou mít k táborskému stromku i osobní vztah.

Andělské Vánoce začaly v Plané nad Lužnicí. Mezi okřídlenými tvory voněl svařák

Radost z tohoto počinu měly také přihlížející děti. Jedenáctiletý Patrik Tuček a desetiletý Adam Mandelík s úžasem sledovali práci zaměstnanců technických služeb s motorovou pilou i řidiče transportní firmy PL BEKO. „Je to super, že náš strom bude vánoční. Máme z toho zážitek, ta práce vypadá fakt náročně,“ popisovali kluci své dojmy. „V pátek se těšíme na to, jak bude zářit i ostatním,“ dodávali.

Pochlubte se ostatním a pošlete nám fotku vánočního stromu ve vašem městě či obci na jihoceske.vanoce@denik.cz.

Už brzy budete také mít ve vaší obci nebo městě vánoční strom? Pochlubte se ostatním a pošlete nám jeho fotku nebo video na jihoceske.vanoce@denik.cz.Vánoční strom se slavnostně rozsvítí v pátek 1. prosince v 17 hodin. Podle Radky Šimkové z odboru cestovního ruchu a kultury se už v úterý 28. listopadu dočká ozdob a světelných dekorací. V pátek se pak návštěvníci Žižkova náměstí mohou těšit na anděly, kteří se budou pohybovat ulicemi Starého města. V centru pak vystoupí s vánočními koledami a písněmi soubor Karmína. Tradiční program bude zaměřen na lidové zvyklosti a obyčeje. Nebude chybět ani andělská poštovna.

Vánoce, Vánoce přicházejíZdroj: Deník/ Redakce