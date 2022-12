Pane faráři, o vás je známo, že máte radost i z těch nejobyčejnějších věcí. Ale kdybyste měl mluvit pouze o jedné, kterou jste letos zažil, co by vyhrálo?

Máte pravdu, není pro mne jednoduché vybrat jednu záležitost, protože radostí bychom si měli všímat každý den. Určitě z nich ale vystupuje záchrana jedné maminky, která po porodu bojovala o svůj život. Poskočilo mi srdce radostí, když jsem je pak zahlédl společně celou rodinu.

Za několik dnů jsou tady Vánoce. Jejich symbolika je neměnná, ale na druhou stranu, za poslední roky si lidé užili hodně negativních věcí – covid, válku na Ukrajině, zdražování. Mohou tedy právě Vánoce přinést tolik očekávaný klid, vyrovnanost a víru v lepší zítřky?

Věřím, že ano. Vlastně to zaznělo už v otázce. To, že si křesťané každoročně připomínají příchod Krista má důvod právě v tom, abychom si všimli, jak může být přítomen a jak nás vyvádí z těžkostí oné konkrétní situace, z nichž některé jste jmenoval. I to jsou však stále obecné věci. Myslím, že Pán Ježíš má světlo naděje jak pro ty, kdo přišli uvedenými okolnostmi o konkrétní věci, přátele, ale i jistoty či představy. Vždyť Ježíš se narodil v chlévě, jeho energetickou krizi řeší teplo stáje, krátce po narození s ním museli rodiče utíkat před krutostí Heroda – byl tedy migrantem v Egyptě a věřím, že bychom našli i další důvody, proč nám nejen rozumí i v současné době, ale že s ním najdeme i východisko. Zádrhel ovšem je, jestli jako lidé chceme hledat a přijmout jeho řešení, nebo jestli ho budeme přesvědčovat o našich představách nebo dokonce o tom, jak nám nerozumí, nebo jak věci zařídil špatně…

Hodně mluvíte s lidmi, znáte mnohá tajemství. Co by si lidé přáli v současné době nejvíce?

Kolik lidí, tolik přání. Mění se i s ohledem na okolnosti, ve kterých se nacházíme, jak jsme o tom mluvili před chvílí. Obecně si ale myslím, že při pohledu do rozmanitosti tužeb a představ o tom, co koho naplní nebo potěší, je spojuje touha po naději a uznání hodnoty života jako takového. Zdá se mi, že čím jsme vyspělejší společností co do vybavenosti a techniky, tím více nám chybí běžná lidská úcta, vnímavost, ochota, z nichž právě roste to, že se cítíme přijati, akceptováni a ve finále milováni. Ale znovu musím zopakovat, že bych si netroufnul shrnout množství originálních přání do jednoho.

V listopadu jste po dvouleté odmlce otevřeli strakonický kostel sv. Prokopa. Jeho obnova je pro drtivou většinu lidí oslňující a jsou jí nadšeni. Plánujete i do roku 2023 zevrubné otevření pro veřejnost, aby lidé mohli nahlédnout do zákulisí tohoto stánku víry?

I mě a farníky těší nadšení, které mnozí vyjadřují. Určitě počítáme s dalšími možnostmi a otevíráním kostela nejen během roku 2023. Každou neděli večer se v něm konají bohoslužby, rádi bychom připravili varhanní koncerty, určitě se budeme renovaci věnovat i při Noci kostelů, která proběhne 2. června 2023. Při významných událostech ve Strakonicích připravíme otevření i komentované prohlídky. Nejlépe je sledovat to na farním webu. Zároveň je možné přijmout jakoukoliv skupinu zájemců, pokud se včas e-mailem nebo telefonicky domluví, že by rádi kostel navštívili i s otevřením expozice. Zadní část na mříž bude otevřená každodenně.