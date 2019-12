Cestu na hvězdárnu si ve svátečním podvečeru přesto našlo bezmála sto návštěvníků a rozhodně se nevraceli domů s prázdnou. Z vyhlídkové plošiny nakonec za asistence Soni Trostové vánoční kometu přece jen spatřili, byť jen tu, která zdobí vrchol vánočního stromu na Žižkově náměstí.

Zdeněk Soldát se čtvrtečním hostům hvězdárny věnoval pod kopulí, a zároveň je o patro níž – na hudebním oddělení knihovny – slovně provedl promítanými snímky a dokumenty týkajících se komet, hvězd a dalšího dění ve vesmíru. Sváteční atmosféru akce umocnily připravené teplé nápoje a cukroví, které ocenili především ti nejmladší návštěvníci.

Do čtvrtého patra budovy knihovny vystoupali i manželé Máchovi z Tábora. „Nemáme radost z toho, že jsme neviděli kometu, ale jinak je to tady moc hezké. Úžasné bylo povídání pana hvězdáře, dozvěděli jsme se věci, o kterých jsme vůbec nevěděli. Pokud nám to čas a práce dovolí, určitě se sem rádi vrátíme,“ slíbili při odchodu.

Nejbližší příležitost budou mít obyvatelé i návštěvníci Tábora a okolí při některém z pravidelných čtvrtečních večerů pro veřejnost.

A připomeňme také, že ve středu 8. ledna se koná první novoroční přednáška z cyklu Vesmírný Tábor. Vzhledem k probíhajícím pracím v budově knihovny ji hostí Gymnázium Pierra de Coubertina, přesněji jeho učebna chemie v přízemí. Jako první ze vzácných hostů zavítá do Tábora Vladimír Wagner, jehož prostřednictvím přijde na řadu otázka: Jsou možné mezihvězdné lety? Začátek úvodního dílu Vesmírného Tábora 2020 je naplánovaný na 18. hodinu.