Vánoční atmosféru si Táboráci užijí. Nejen na náměstí TGM

"Ve zdejších adventních domečcích budou ke koupi například vánoční stromky, jmelí, chvojí, adventní věnce, keramika, šperky, svíčky, sirupy a produkty z včelího medu a vosku," upřesnil mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Stánky budou mít otevřeno denně od 11 do 18 hodin, a to až do čtvrtka 23. prosince. Mezi stánky se nachází slámový betlém a Ježíškova nebeská kancelář, kde děti a dospělí mohou napsat nebo nakreslit Ježíškovi svá přání.

"I přes vládní nařízení tak nabízí adventní a vánoční program města Tábora velkou porci sváteční atmosféry," dodal mluvčí.

V Galerie 140 je až do 7. ledna k vidění výstava Andělské Vánoce. Výstava je plná andělů, je doplněna betlémy, obrazy s anděly, vánočními dekoracemi od dětí ze ZUŠ Oskara Nedbala a Dětského domova v Radeníně. 11. a 12. prosince se budou v galerii konat vánoční dílny. I letos je součástí výstavy Strom splněných přání pro děti ze sociálně slabých rodin.

V neděli 5. prosince bude možné v ulicích Starého města družinu čerta, Mikuláše a anděla.

V sobotu 18. prosince odpoledne bude na Žižkově náměstí Živý betlém. Nebudou chybět zvířátka, trubači zahrají v každou celou hodinu vánoční melodie a pastýř bude vyprávět „Jak to bylo s Ježíškem a proč slavíme Vánoce“.

V neděli 19. prosince rozezní kostel sv. Filipa a Jakuba v parku Pod Kotnovem muzikálová, jazzová i šansonová zpěvačka Radka Fišarová. Vstupenky je v předprodeji možné pořídit v táborském infocentru.

V pátek 24. prosince se na Štědrý den bude na Žižkově náměstí od 9.30 hodin tradičně rozdávat betlémské světlo, večer je připraveno vánoční vytrubování a půlnoční mše.

Sváteční varhanní koncert se uskuteční na 2. svátek vánoční 26. prosince v děkanském kostele Proměnění Páně na hoře Tábor na Žižkově náměstí. Nový rok přivítáme Novoročním varhanním koncertem v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie Klokoty.

Staročeský vánoční trh byl z důvodu krizového opatření vlády zrušen poté, co vedení města prověřilo možnosti konání na základě konzultací s krizovým štábem a hygienickou stanicí.

"Město Tábor respektuje vládní usnesení, která se týkají šíření koronaviru, a to mimo jiné ze solidarity se zdravotníky a hygieniky. Vedení města proto odmítlo účelové přejmenování adventního trhu na farmářský," upřesnil Luboš Dvořák.

"Na náš staročeský trh chodí opravdu velké množství lidí, navštěvuje ho tisíc, dva tisíce lidí. Jedná se skutečně o vánoční trh, žádný farmářský. Kdybychom trh přejmenovali, jak nás k tomu lidé vyzývají, jednalo by se o regulérní obcházení zákona, a to si nemůžeme dovolit. Bylo by to přezírání protiepidemických opatření," vysvětlila Radka Šimková a požádala veřejnost o pochopení.