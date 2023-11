Vánoce na Táborsku budou bohaté na zážitky. Města chystají pestré programy

Čertovská rojení, rozsvěcení vánoční výzdoby i vánočních stromů, výstavy, divadelní přestavení i zpívání koled, to vše čeká už následující měsíc obyvatele Táborska. Co se chystá v jednotlivých městech a na jaký program se mohou lidé těšit, o to se Deník zajímal.

Plná ves andělů. Nové Dvory na Táborsku jich zdobí více než šedesát. | Video: Deník/Jiří Dintar