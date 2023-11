Chystáte zajímavé adventní akce? Dejte vědět i ostatním čtenářům. Pište na mail jihoceske.vanoce@denik.cz

Na trhu budou stánky, do kterých se bude vcházet dveřmi, a jiné s tradičním pultovým prodejem. Dveřmi se bude vcházet do stánků, kde budou řemeslní prodejci. „Některé stánky vypadají jako roubenky, jiné jsou hrázděné. A stánky otevřené do 360° kopírují tvar bazénu kašny,“ vypočítává různé varianty nových stánků Rudolf Střítecký.

Blíží se to. Kluziště na Českobudějovickém adventu otevřou už v listopadu

Stánky jsou dílem jílovické firmy Nema. Jsou tvořené dřevěným rámem a většinou pokryté palubkami. Českobudějovický advent je podle náměstka primátorky Petra Maroše jednou z nejoblíbenějších akcí v Českých Budějovicích a letos potrvají některé programy až do Tří králů.

Vánoce, Vánoce přicházejí