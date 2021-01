Tento týden se na táborském zimním stadionu dohodli hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, ředitel táborské nemocnice Ivo Houška, starosta Tábora Štěpán Pavlík a jednatel Tělovýchovných zařízení města Tábora (TZMT) Jan Benda na tom, že takzvané vysokoprůtokové vakcinační centrum bude v Táboře umístěno právě v objektu zimního stadionu. Ten je majetkem města Tábora.

Vakcinační centrum vznikne v Táboře na zimním stadionu. | Foto: Archiv Deníku

Podle mluvčího radnice Luboše Dvořáka se dá předpokládat, že centrem projde několik stovek klientů denně. „Otevřeno by mohlo být v polovině února a sloužit veřejnosti bude až do června. Umístěno bude na hrací ploše, ale nejdříve musí TZMT rozpustit ledovou plochu a připravit povrch pro jeho zbudování,“ uvedl. Zimní stadion má pro vytvoření vakcinačního centra řadu benefitů. „Vysokokapacitní parkoviště, krátkou docházkovou vzdálenost do haly, dostatek místa na hrací ploše, zázemí, bezbariérovost, vysoké stropy,“ upřesnil výhody tiskový mluvčí.