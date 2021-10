V původní, dnes vydané verzi dotazníku byly totiž zaměněny některé otázky. Nyní tak přinášíme správnou podobu celého dotazníku. "Lídrům i čtenářům se za toto nedopatření upřímně omlouváme. Technickou chybou totiž došlo k záměně pořadí části otázek, a některé zveřejněné odpovědi v původní grafice tak neodpovídaly názoru lídrů," vysvětlil regionální šéfredaktor Deníku Kamil Kacerovský.

A na co jsme se vlastně ptali? Podporujete, aby homosexuální páry mohly adoptovat děti? Měli by mít usvědčení fotbaloví chuligáni celoživotní zákaz vstupu na stadiony? Má mít policie při závažném podezření možnost nabourat soukromý účet na sociálních sítích? Měla by se maximální rychlost ve velkých městech snížit na 30 km/h podobně jako v Paříži či Bruselu?

Na tyto a další záludné otázky odpovídaly jihočeské jedničky kandidátek jako Ondřej Veselý (ČSSD), Ivana Kerlesová (Přísaha), Libor Vondráček (TSS), Jan Bauer (Spolu), Alena Nohavová (KSČM), Lukáš Kolářík (Piráti a STAN) a Iveta Štefanová (SPD).

Od jediného Richarda Brabce (ANO) se nepodařilo získat jednoznačné odpovědi. Hlavní manažer hnutí Jan Richter po opakované žádosti o odpovědi konstatoval, že jihočeský lídr kandidátky nebude odpovídat. „Protože na některé otázky se nedá jednoznačně odpovědět ano, nebo ne,“ zdůvodnil.

Reakce ostatních přinášíme v ucelené podobě.

