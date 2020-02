Přímo od zkušených ošetřovatelů uslyší o víkendu vždy od 15 hodin odborné informace o těchto skvostných opeřencích a mohou přitom pozorovat, jak jeřábům chutná.

Pár tohoto druhého nejvzácnějšího druhu jeřába se zabydlel v táborské zoo vloni v létě. Ve volné přírodě žije pouze ve východní Asii a podle klasifikace Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) je jeřáb mandžuský kategorizován jako ohrožený druh. Hnízdí na Sibiři a na zimu migruje na jih – do Koreje, Číny, Taiwanu a Japonska. Odborníci odhadují, že ve volné přírodě dnes žije méně než 3000 jedinců.

OHROŽENÝ DRUH

Největším ohrožením v jejich domovině je pro jeřáby destrukce a postupný úbytek přirozených mokřadních oblastí, ve kterých žijí. „Jeřábi mandžuští plně zapadají do koncepce naší zahrady, kde se snažíme chovat zejména v přírodě ohrožené druhy,“ zdůrazňuje ředitel táborské zoo Evžen Korec. K dalším ohroženým druhům v Táboře paří například maskot zoologické zahrady – tygr ussurijský nebo zubr evropský, jehož návrat do přírody v ČR si táborská zoo vytkla jako jeden ze svých cílů.

ZVÍŘE Z MYTOLOGIE

Jeřábi mandžuští jsou druhým největším druhem jeřábů. „Jsou mojí oblíbenou skupinou ptáků, jsou velmi elegantní a zároveň vzbuzují respekt, zkrátka silné emoce. Jeřábi mandžuští hrají navíc významnou roli v mytologii a výtvarném umění velké části východní Asie. V Japonsku jsou chráněni jakožto národní kulturní bohatství a například v taoismu jsou symbolem nesmrtelnosti,“ připojuje další zajímavost hlavní zoolog Zoo Tábor Ondřej Kott.

Kromě naprosto výjimečného komentovaného krmení vzácného zvířecího druhu návštěvníci samozřejmě nepřijdou o komentovaná krmení dalších druhů zvířat v Zoo Tábor – makaka jávského, tygra ussurijského a surikat vlnkovaných.

DĚTI MOHOU SOUTĚŽIT

V táborské zoologické zahradě i nadále probíhá soutěž Zvířecí znalec. Dětští návštěvníci dostávají při vstupu do zahrady kartičky s otázkami, na které mohou najít odpovědi přímo u výběhů se zvířaty. Po odevzdání vyplněné kartičky dostanou u pokladny originální odměnu v podobě osobního průkazu Zvířecí znalec. „Všechny kartičky se správnými odpověďmi budou zařazeny do slosování o zajímavé ceny, kterém výhercům pošleme po ukončení soutěže,“ doplňuje mluvčí táborské zoo. Soutěž potrvá až do neděle 29. března.

Od listopadu do března je otevřena jen o víkendech od 9 do 16 hodin.

Filip Sušanka