Oproti původnímu plánu došlo k šestiměsíčnímu zdržení, práce začnou tedy až v září, protože kvůli kůrovcové kalamitě nebylo možné v České republice sehnat tak velké množství dubového dřeva.

Rekonstrukce nutná

Národní, kulturní a technická památka a jediný dochovaný empírový řetězový most u nás se nachází momentálně v havarijním stavu. Příčinou je napadení prvků mostin vysoce invazivní a nebezpečnou dřevokaznou houbou z čeledi trámovek.

Rada Jihočeského kraje schválila opravu již na podzim minulého roku s tím, že se začátkem prací počítá ve 2. čtvrtletí letošního roku. Rekonstrukce je kvůli poškození dle slov krajského radního Antonína Kráka velmi nutná. „Je paradoxní, že situace s kůrovcem, který napadá především smrky, může ovlivnit i nákup dubového dřeva. Ale stalo se a je to vzhledem k situaci logické," vysvětlil radní.

Přednost mají napadené stromy

Veškerá těžba se v loňském roce soustředila na kůrovcové dřevo. „Majitelé lesů mají ze zákona povinnost prioritně zpracovat kůrovcem napadené stromy a zabránit tím dalšímu šíření škůdce. Většina firem z kapacitních důvodů tedy jakoukoli další těžbu pozdržela nebo rovnou stopla. Dovoz dřeva také z části zkomplikovala pandemie koronaviru, kdy jsme museli čekat na úplné fungování některých zahraničních úřadů," přiblížil Antonín Krák.

Dub z Chorvatska

Sehnat dubové řezivo, tedy vhodný materiál k opravě Stádleckého mostu, nebylo jednoduché. Na výměnu houbou poškozené mostovky a dřevěné podélníky pod ní je potřeba asi 700 vzrostlých dubů. „Zvažovali jsme i provizorní řešení, tedy výměnu mostovky s použitím modřínového či smrkového řeziva. To je ovšem měkké a s výraznou obrusností. Doprava je na mostě intenzivní, takže životnost mostovky by se výrazně snížila. Dubové dřevo ji zajistí na desítky let," objasnil důvody.

V době kůrovcové kalamity byl dub v České republice de facto nesehnatelný, a proto ho Jihočeský kraj poptával v zahraničí. "Konkrétně v Polsku, Maďarsku, Rakousku, Německu, na Ukrajině, ve Slovinsku a Chorvatsku. Jako nadějně se jevila dodávka z Ukrajiny, nicméně cenu potencionální dodavatel „vyšrouboval“ nad únosnou míru," zmínil Krák, proč padla volba na Chorvatsko.

Z pohledu struktury a barvy je chorvatský dub srovnatelný s českým. "V těchto dnech je nakoupené dřevo již v jižních Čechách a prochází procesem dosoušení.

Vlastní rekonstrukce začne v polovině září tak, aby se zbytečně nenarušila letošní turistická sezona," uvedl závěrem Antonín Krák.

Do poloviny listopadu by měly být práce hotovy. Rekonstrukce proběhne za plné uzavírky silnice mezi obcemi Stádlec a Dobřejice. Doprava bude vedena po objízdných trasách.

Stádlecký most byl postaven Vojtěchem Lannou podle návrhu Bedřicha Schnircha. Od roku 1848 do roku 1960 spojoval břehy Vltavy u obce Podolsko na důležité obchodní cestě z Bavorska do Haliče. Jeho existenci ohrozilo budování Orlické přehrady, po jejím napuštění by byl potopen. Naštěstí bylo rozhodnuto o jeho pečlivém rozebrání, označení jednotlivých kamenných bloků a postupném přenesení mostu do údolí řeky Lužnice, kde byl otevřen roku 1975.