Protože v Hluboké nad Vltavou před sezónou vypiplají jen pro sebe 35 000 petrklíčů! "Děláme víceméně podobné množství už deset let," říká majitel zahradnictví Lubor Dušek. "Začínali jsme na pěti tisících v roce 1995," dodává Lubor Dušek. "V Německu nakupujeme mladé rostlinky. Na každém platu je tři sta padesát petrklíčů," říká hlubocký zahradník k akci, která začíná na podzim. Ve čtverečcích substrátu o rozměrech jeden krát jeden centimetr se nachází maličký semenáček. Ten se v Hluboké sází kolem poloviny září. Rostliny chystají pro vlastní prodej i jiné obchody v Českých Budějovicích a okolí. Dalším aktuálním hitem jsou macešky, které se sázejí od října do začátku listopadu a najdete je v zahradnictví samozřejmě také. A produkce z Hluboké je u zákazníků hodně oblíbená. "Naše květiny mají dobrou odolnost a jejich kvalita je velká," vysvětluje Lubor Dušek.

Jako jarní květiny dělají sami v Hluboké jen uvedené druhy. Už ale myslí na další část zahradnického roku. "Teď sázíme letničky, surfinie, muškáty, později afrikány," naznačuje Lubor Dušek co přijde na pulty od půlky dubna. Například na dušičky to budou chryzantémy a koncem roku pak vánoční hvězdy. Vánočních hvězd vypěstují v Zámeckém zahradnictví 12 000 kusů. První sázejí už v červnu, ty, které se prodávají jako menší, potom přijdou na řadu v září.

Sezóna už začíná také v protivínském zahradnictví Melo. "Macešky, sedmikrásky, hyacinty nebo dřevité pivoňky," vypočítává prodavačka Adéla Benešová, co firma nabízí. U dřevitých pivoněk zdůrazňuje výhodu, že keřík zůstane nad zemí i po odkvětu. O víkendu si vybírala v Melu například Jana Kohoutová z Vodňan. "Dva petrklíče, narcisku. Chtěla bych je dát za okno. Uvidím, jestli to vydrží," usmála se Jana Kohoutová a připojila, že na zahradní záhony zatím nenakupuje, protože na to je ještě brzo.

Podobně brzo je ještě podle Lubora Duška na přílet čápů na komín hlubockého zahradnictví. Komín s čapím hnízdem je skoro symbolem zahradnictví. "Letos ještě nepřiletěli, zatím je brzo," říká na adresu opeřených sousedů Lubor Dušek, ale s tím, že se určitě objeví, jako každý rok.