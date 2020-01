Podle místostarostky Michaely Petrové byl v předchozích letech problém s tím, že druhé největší město v Jihočeském kraji nemělo svůj útulek pro kočky. „Zraněné kočky se musely rozvážet po okolí po soukromých depozitářích, proto jsme se rozhodli pro rozšíření útulku,“ upřesnila místostarostka.

„Kočky fungují v jiném režimu než psi a v podstatě neexistuje zatoulaná kočka. Útulek bude sloužit hlavně pro koťata, zraněné kočky a pro domestikované kočky, s jejichž majitelem se něco stane. Není to tak, že bychom na ulici sbírali každou kočku,“ vysvětlila již dříve Michaela Petrová.

Do útulku je možné přijmout až 30 psů, ale obvykle jich tam bývá kolem pěti. Koček je zde nyní kolem sedmi, místo je tu ale až pro 30 koček. Zvířata, která aktuálně hledají nového majitele, si můžete prohlédnout na webových stránkách www.utulektabor.cz

Loni prošlo útulkem 140 psů. Od června pak také 57 koček.

Loni vydal útulek vlastní kalendář, jehož koupí bylo možné přispět na provoz. Po nákladu jednoho tisíce kusů se brzy jen zaprášilo, zájem o koupi byl enormní.

Když chce někdo pejska z útulku adoptovat, měl by mít už předem představu, jakého psa chce. Nejde samozřejmě o vzhled, ale spíš o to, jestli s ním bude jeho nový čtyřnohý přítel sdílet panelákový byt nebo bude-li mít k dispozici velkou zahradu. Také kolik času mu bude moci jeho nový páníček věnovat. Důležitý je i věk psa.

V útulku přivítají také lidi, kteří by chtěli vzít psy venčit. "Člověk musí být zodpovědný a mít se psy zkušenosti. Nejlepší je to v týdnu, to totiž nechodí tolik zájemců o adopci a pejsek tedy není ochuzen o šanci najít si nový domov," uzavírá Marcela Bětíková, která v útulku o psy a kočky pečuje.