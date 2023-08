Rex – učenlivý a veselý mazel

Rex – učenlivý a veselý mazel.Zdroj: Radek Havlíček

(v útulku od 28. února 2023)

Sedmiletý německý ovčák Rex je úžasný, milý a mazlivý pes. Jako správný pracant dokáže odehnat zloděje za plotem. Miluje lidskou přítomnost a mazlení je jeho specializace. Je to pes, který dobře vyhodnocuje situace. Venku chodí na vodítku hezky a klidně, je vidět, že se jedná o velmi inteligentního a učenlivého psa. Hodí se do bytu i do domu se zahradou, aktuálně je zvyklý na život venku. Mohl by být i fajn kámošem do rodiny, kde už je nějaká ta psí slečna. Noví páníčci nemusí být extra zkušení kynologové.