Kalous ušatý uhynul v táborské zoo krátce před koncem loňského roku, kdy děti a mladiství řádí na veřejnosti s petardami a jinými třaskavinami.

V táborské zoo kvůli petardám uhynula vzácná sova - kalous ušatý. | Foto: Ondřej Chvátal

„Je to další ztráta zvířete, která souvisí s nekontrolovanými prodeji a používáním pyrotechniky. Tato vzácná a ohrožená sova se leknula hlasitého dělobuchu odpáleného už den před Silvestrem a snažila se uletět. Bezhlavě narazila do klece a zabila se,“ říká k úhynu ohroženého druhu ředitel ZOO Tábor Evžen Korec. Připomněl smutný osud labutí v Praze, z nichž jedna krátce po silvestrovské půlnoci na místě zahynula, dvě jsou těžce zraněné a další čtyři skončily v záchranné stanici zvířat v Jinonicích poté, co vyděšené hřmotem dělbuchů na náplavce nezvládly noční let a narazily do překážky.