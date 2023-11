S nápadem na vlastní oblečení přišla Nikol Pinkasová loni v létě. Původně bankovní úřednice s manželem Josefem, pojišťovacím školitelem, mají společnou zálibou v módě a minimalismu. Hledala oblečení pro sebe, ale nic, co bylo dostupné na trhu, jí nevyhovovalo. A tak postupně vznikla z látek od českých dodavatelů značka Protenpocit. Pro svůj online obchod šijí v táborské dílně.

Nikol Pinkasová s manželem Josefem už rok tvoří novou značku oversize módy na táborských základech. | Foto: Archiv Nikol Pinkasové

Loni v létě po svatbě Nikol hledala pro sebe oversized (pozn. red. moderní styl ležérního odívání) oblečení. „Vše mi bylo buď moc velké anebo na sobě oblečení mělo potisky či nápisy, které se líbí spíš teenagerům. Chtěla jsem pro sebe mikinu, která má styl, je originální, není přehnaně obrovská, drží tvar a mohou ji nosit mladé holky, ale i zralé ženy. Nic nesplňovalo mou představu,“ popsala s tím, že si mikinu nechala ušít na míru.

Při hledání materiálu, střihů a výběru dílny si zažila celý proces tvorby. „Pak jsem se rozhodla, že mikiny nabídnu k volnému prodeji, pokud o ně bude zájem,“ dodává Nikol.

Oversized móda Je jednoduché, ležérní, a přesto trendy moderní oblékání. Tento styl je ideální pro muže i ženy, kteří mají raději volnost před upnutým vzhledem ošacení. Flexibilita oversized oblečení láká různé generace od dětí až po seniory. Největší výhodou tohoto módního stylu je, že lichotí každé postavě, ať už jde o štíhlé, plnoštíhlé nebo osoby při těle.

Konstruktérku střihů našla Nikol s Josefem v jihočeském Táboře. „Šárka léta pracovala ve firmě, která šila dětské oblečení. Rozhodla se jít vlastní cestou konstrukcí střihů a byli jsme pro ni dle mého názoru na začátku výzvou. Přenášela moje požadavky do střihů. Legíny, které taky šijeme, konstruovala vůbec poprvé,“ popisuje Pinkasová.

Konstruktérka Šárka Donnerová je navíc navázána na dílnu Refli v Táboře, se kterou od úplného začátku spolupracují. „V dílně pracuje zhruba deset švadlen a paní majitelka Jitka se nebojí. Například před Vánoci, kdy je potřeba rychle reagovat na poptávku, sednout sama za šicí stroj a vyjít nám vstříc,“ zmiňuje Nikol.

A proč Tábor? „Sama jsem studovala magisterské studium na Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Jindřichově Hradci, tak mám v tomto kraji kontakty a ráda se tam vracím,“ prozrazuje podnikatelka z Prahy a dodává, že třeba její svědkyně na loňské svatbě byla její kamarádka z Českých Budějovic. „Navíc z Prahy, kde žijeme, to do Tábora není daleko. Také se samozřejmě snažíme jakožto nová firma snižovat náklady a šití v Praze by bylo dražší,“ dodává detaily umístění výroby na jih Čech.

Jednoduché, hezké a střídmé

V současné době pod značkou Protenpocit vzniká v Táboře dámské i pánské oblečení. „V sortimentu máme oversized mikiny, trička, croppy a legíny. Vše v jednoduchém a minimalistickém střihu. Máme rádi střídmé barvy, minimum vzorů. Naším poznávacím znamením je v současné době režná látka na zádech,“ uvádí dále Pinkasová. „Naše oblečení sami nosíme, testujeme, a proto si za ním stoprocentně stojíme!“

Největší zájem je podle jejích slov o dámskou béžovou oversized mikinu. „Už nyní tvoříme novou kolekci, takže nás často můžete potkat v Táboře v některých z místních podniků. Oblíbili jsme si bistro Triko, kam vždy rádi zavítáme,“ podotýká.

Nápad vytvořit vlastní značku oblečení napadl Nikol Pinkasovou v létě 2022 po svatbě. S manželem Josefem a dvěma syny (1,5 a 4,5 roku) žijí v Praze, ale mají široké vazby na Jihočeský kraj. Nikol pracovala v bance jako firemní poradce pro podnikatele, na mateřské pokračovala v pojišťovnictví, jelikož manžel Josef je školitel v pojišťovně. Oba neměli zkušenost s módním průmyslem. Módu však měli rádi, zajímalo je vždy, co se nosí a mají i stejný minimalistický vkus.

Letos v listopadu se také zúčastnili jako jediné mimopražské prodejní akce Mint Marketu v táborské Střelnici. „Zájem Jihočechů byl velký a už teď víme, že jsme tam nebyli naposledy. Na příští rok plánujeme návštěvu Mint marketu v Českých Budějovicích, který bývá součástí festivalu Město lidem, lidé městu,“ doplňuje Pinkasová.

Značku Protepocit buduje s manželem sama. „Začátky byly těžké. Ten samý rok, kdy značka vznikla, jsme dostavovali dům a zbytek peněz původně určených na zahradu, jsme investovali do šití. Věřili jsme, že máme dobrý produkt, ale těsně před spuštěním e-shopu, kdy jsme neměli na zaplacení nákupu v Lidlu, jsme, přiznávám, jisté pochybnosti měli,“ usmívá se.

Slaví výročí, pracují i podnikají současně

Nyní jejich značka 17. listopadu 2023 slaví první rok a u této příležitosti uspořádali i pop-up v prostorách Vnitroblocku v Praze. Obrat za letošní rok už teď před Vánoci přesáhl milion korun. „A to je pro dva blázny, kteří nerozuměli látkám ani střihu, ale za to měli představu, jak má jejich finální produkt vypadat, neuvěřitelné. Oba navíc pokračujeme ve svých stávajících zaměstnáních ve finanční sféře a Protenpocit je naše další, třetí, dítě,“ míní. Manžel se stará o sociální sítě a marketing a Nikol vymýšlí střihy, vybírá látky a komunikuje s dílnou. „Vše po večerech balíme a zasíláme zákazníkům,“ zmiňuje.

V Česku je podle nich v současné chvíli značný boom vlastních značek s oblečením. „Dle našeho názoru, alespoň co vidíme na marketech, je vše barevné, vzorované. My se držíme jednotné linie s minimem barev. Konkurence je veliká, tak se snažíme odlišit. Důležité je také v dnešní době komunikovat se zákazníky na sociálních sítích, tvořit obsah a neustále se posouvat. Možná proto je i takový zájem o naše mikiny, protože netlačíme na prodej. Nás tvorba pro naši značku baví. Děláme to "Protenpocit", není to pro nás práce, je to koníček. Učíme se novým věcem jak v oblasti marketingu, podnikání, tak v oblasti designu,“ uzavírá Nikol Pinkasová.