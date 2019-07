Vstup do areálu táborské botanické zahrady je zdarma. Za návštěvu skleníků dospělí zaplatí 20 korun, děti a studenti pouhých 10 korun.

Právě do skleníků podle vedoucí botanické zahrady Žanety Šiškové stojí za to zajít. „Pěstujeme tam tropické a subtropické rostliny. Nechybí zde kávovník, kakaovník ani banánovník. Spatříte také avokádo, papáju a třeba i masožravé rostliny,“ vyjmenovala. Nejen malé návštěvníky potěší, když při procházce zahradou potkají pávy a bažanty, k vidění tu jsou i hendikepované lišky, káně nebo výr. Pečlivému pozorovateli neunikne ani mořská želva a rybičky. „Nově tu máme taková hezká zvířátka – bezsrstá morčata, to děti určitě zaujme,“ zmínila Žaneta Šišková, která také vřele doporučuje návštěvu arboreta, kde už rostou houby.

V botanické zahradě se pořád něco děje. „Nyní pracujeme na nových expozicích, protože jsme na základě žádosti o dotace získali peníze z městského rozpočtu,“ vysvětlila vedoucí. Vznikne tak nová expozice bylinkové zahrady ve stylu klášterní středověké zahrádky. Díky dotacím také přetvoří expozici růží a opraví jezírko v botanickém arboretu. Přírodní zahradu, kterou zde mají, navíc čeká certifikace.

Příchozí ohromí záplava voňavých květů od pátku 19. července do neděle 21. července, kdy se tu koná výstava růží.

Od pondělí 1. července je ve všední dny otevřeno od 7 do 18 hodin. O víkendech po dobu letních prázdnin lze zahradu navštívit od 10 do 17 hodin.

Táborská botanická zahrada je druhou nejstarší v Čechách. Byla založena už v roce 1866. Nabízí klidný přístav v rušném centru města.