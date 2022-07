V Táboře vypukne festival plný burgerů, těšit se můžete i na sladké speciality

Putovní Burger Street Festival letos míří do centra druhého největšího jihočeského města. Tento největší street food festival se uskuteční už od pátku 22. do neděle 24. července v Táboře na Žižkově náměstí. Přijdete ochutnat i vy ty nejlepší burgery a další steetfoodové speciality?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Žižkovo náměstí v Táboře přivítá o víkendu od 22. do 24. července dvacítku burgermakerů a dalších výrobců street foodových specialit. Grilovat se bude od 10 do 21 hodin, v neděli do 20 hodin. | Foto: Archiv Burger Street Festival