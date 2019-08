Rada města se při svém posledním jednání zaměřila na otázku povolování hostování cirkusů na městských pozemcích. Reagovala tak i na petici proti hostování cirkusů s drezurou zvířat, která se nedávno objevila mezi obyvateli Tábora.

NENÍ MÍSTO

Koordinátor komunikace s veřejností a médii Luboš Dvořák zmínil, že v současné době neexistuje žádný městský pozemek, který by byl pro hostování cirkusů vhodný. „Rada proto ukládá pověřenému pracovníkovi městského úřadu žádné povolení k hostování cirkusů na městských pozemcích nevydávat, a to až do odvolání,“ sdělil. Jak dále připomněl, cirkusy dříve městské pozemky využívaly. Jednou z takových lokalit byl prostor za Stop Shopem, jenomže kvůli zástavbě a pronájmu pozemků zde pro šapitó v současnosti již není místo.

Cirkus přitom od 1. do 4. srpna hostoval na soukromých pozemcích za Kauflandem. „To jsou soukromé pozemky a ne pozemky města,“ upřesnil Luboš Dvořák. Rada se shodla, že nemá výhrady proti varieté nebo například akrobatům, palčivým tématem ale je právě drezura.

CVIČENÁ ZVÍŘATA

Místostarostka Michaela Petrová zmínila, že drezura zvířat v cirkusech pro ni není přijatelná. „Je možné, že přijde na stůl nějaké další opatření formou vyhlášky, ale to zatím nechci předjímat. Je to na zvážení, ale mám v plánu něco takového předložit,“ vyjádřila se.

NA CIRKUS DO PÍSKU

Jak jsou na tom s cirkusy v sousedním Písku, nám sdělila jeho starostka Eva Vanžurová. Podle ní se u nich toto téma zatím vůbec neřešilo a své pozemky cirkusům Písek pronajímá. „Nepřišel žádný podnět a rada o tom nejednala. O žádných problémech nevím, občas cirkusy kontroluje odbor životní prostředí,“ shrnula.

ZÁKAZ VE ZNOJMĚ

K zákazu cirkusů se zvířaty už přistoupilo například Znojmo, které jim už nepronajme městské plochy. Fotograf Zdeněk Dvořák se pro Deník k této problematice vyjádřil již dříve. „Špičkový cirkus Humberto jsem jako divák ve Znojmě poprvé fotil před deseti lety. Poté jsem tam strávil desítky dní, žádné hrůzy jsem ale neviděl, jinak bych tam jako fotograf, který fotí dokumenty pro radost, ani nešel. Za mě tedy nezakazovat, ale také nepronajímat pozemky každému. Zajímat se o kvalitu péče,“ uvedl Zdeněk Dvořák, který s fotografiemi z cirkusu loni vyhrál jednu z kategorií Czech Press Photo.

BEZ OPIC

Zákaz drezury primátů, nosorožců, hrochů nebo žiraf v České republice platí už od roku 2004.