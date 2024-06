„Díky kamerám už jsme pomohli mnoha lidem, známe řadu příkladů a příběhů z praxe, kde byl záznam z nich skutečně platný a podařilo se dopadnout pachatele či objasnit situaci,“ přiblížil starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

Podle něj je nutné do kamerového systému investovat z tzv. fondu pokut. „Naposledy jsme za dva miliony osazovali několik nových kamerových bodů. Nyní reagujeme na čerstvý incident na Tržním náměstí, kde došlo k vandalství,“ připomněl případ, kdy pachatel trestuhodným způsobem shazoval žulové desky na Velký Šanc. „Tam skutečno mohlo dojít i k ohrožení zdraví a života, kdyby se místem někdo pohyboval,“ dodával starosta.

Na lince 156: Alkoholový dýchánek náctiletých a zábava vandalů

Radnice chce kamery doplnit například do Holečkových sadů. „Není to jednoduchá věc, jsou tam špatné světelné podmínky, ale na vstupu určitě kamerový bod pomůže. Kamera se neztratí i v další lokalitě, kde může docházet k nebezpečným jevům. A to u zimního stadionu, kde se bude do několika týdnů hotový nový skatepark, další se hodí na parkovišti v Náchodské ulici, kde docházelo ke krádežím,“ uváděl místa v Táboře vhodná k monitoringu.