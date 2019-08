Jak informovala Blanka Candrová z táborského odboru životního prostředí, jedná se o ošetření celkem 77 stromů (59 v Husově parku, 11 u Trafačky, 7 u sladovny). Nejčastěji se jedná o lípy a javory.

V pondělí práce začaly v Husově parku před nádražím, později se přesunou za silnici do druhé části, kde je socha Jana Husa. Práce provádějí arboristé často za použití stromolezecké techniky. Vybraná firma vzešla z výběrového řízení. Cena zakázky činí 160 tisíc korun.

„Prosíme obyvatele i řidiče o respektování lokálního omezení v době řezů stromů nad komunikacemi a dodržování pokynů arboristů a Městské Policie Tábor,“ uvedla Blanka Candrová.

Pokud by do ošetření zasáhla nepřízeň počasí, termín prací by se prodloužil do příštího týdne.