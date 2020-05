Studená fronta, která v sobotu večer přešla přes jižní Čechy, zasáhla silněji severní polovinu kraje.

Meteorologové vydali už předem varování před silným větrem, srážkami a kroupami. V podvečer se pak jejich varování naplnilo.Podle meteorologa Daniela Maňhala byl nejsilnější poryv větru zaznamenán v Borkovicích a měl sílu 22 metrů za vteřinu, což je skoro 80 kilometrů za hodinu. V Temelíně zaznamenala měřicí stanice nejsilnější náraz 20 metrů za vteřinu a například v Českých Budějovicích 16,5 metru za vteřinu.

Také srážky byly silnější spíše v severní polovině kraje. Nejvíce vody spadlo v Temelíně, kde srážkový úhrn od sobotního rána do nedělního rána činil 38,8 milimetru. "Třicet milimetrů spadlo za půl hodiny v sobotu večer," poukázal Daniel Maňhal na sílu bouřky a intenzitu deště při přechodu studené fronty krajem. V Českých Budějovicích to bylo pro srovnání jen osm milimetrů vodního sloupce, ale třeba v Jindřichově Hradci 23 milimetrů.

V neděli již meteorologové očekávají jen místní přeháňky a také slabší vítr. Trvalejší déšť se má do kraje stejně jako do většiny republiky vrátit v pondělí. V úterý by měly srážky ustávat. Teploty v pondělí by měly v jižních Čechách dosáhnout nejvýše 12 až 15 °C.