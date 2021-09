Akce je zařazena do seriálu závodu Mistrovství ČR – Pohár historických vozidel AVCC AČR. Program začal výstavou vozidel na náměstí Republiky, následovala rozprava s jezdci a poté samotný závod O pohár města Soběslav.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.