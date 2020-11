Vývojáři ze Soběslavi v čele s Radimem Skálou, Gabrielou Skálovou a ve spolupráci s 1. chirurgickou klinikou Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze vytvořili takzvaný mikroatomizér určený ke sprejování silně koncentrovaných chemoterapeutik v břišní dutině. Tento přístroj si lze zjednodušeně představit jakou nerezovou trubičku s integrovanou tryskou – ta by měla podle slov Radima Skály přinést dostupnější léčbu pro pacienty se zhoubným onkologickým onemocněním břišní dutiny, u kterých nezabrala klasická chemoterapie. Lékaři i tým vývojářů nyní napjatě čekají, jak dopadne poslední fáze vývoje, tedy certifikace výrobku.

Atomizér se využívá při provádění metody PIPAC (zkratka vzniklá ze slov tlaková itraperitoneální chemoterapie) a je nyní předmětem patentovém řízení. Jak řekl Radim Skála, jednou z hlavních překážek úspěšné léčby rakoviny dutiny břišní je rychlý průběh onemocnění.

„Pacienti, když už se dostanou na jedno z pěti specializovaných pracovišť v České republice, pak mají většinou nález zhoubného nádorového onemocnění tak rozsáhlý, že samotné metody PIPAC a HIPEC (hypertermická intraperitoneální chemoterapie – pozn. redakce) nemají smysl. Špatně nastavená spolupráce s okresními a krajskými onkologickými odděleními tak má za následek, že pacienti se nestihnout včas identifikovat,“ podotýká.

V současnosti jsou dostupné finanční a technické prostředky i personální zabezpečení k provádění metody PIPAC, problémem je ale v tomto případě legislativa. „Ta neumožňuje včasné nasazení prostředku, respektive pacienti se nyní posílají domů,“ dodává vývojář.

K intenzivnímu vývoji mikroatomizéru se v Soběslavi dostali v lednu roku 2020 na žádost primáře Davida Hoskovce z 1. chirurgické kliniky VFN Praha, který je rovněž jedním z autorů prostředku. Vývojáři postupně vytvořili tři verze, které modifikovali až do dnešní podoby, kterou nazvali MCR-4 TOPOL.

Uvedení prostředku do praxe ale také brzdí téměř nikdy nekončící proces byrokracie. „Máme prostě svůj styl práce a papíry nemáme rádi,“ shrnuje Radim Skála.

V současnosti mají autoři výrobku necelý měsíc na to, odevzdat kompletní dokumentaci k certifikaci. „Pokud to nestihneme, pak budeme muset přejít na obávanou novou direktivu. Děláme maximum pro to, abychom stihli podklady odevzdat do půlky prosince. Pokud by to vyšlo, pak by bylo reálné, že první mikroatomizéry na tuzemské a slovenské kliniky dodáme už v průběhu května či června příštího roku,“ uzavírá Radim Skála.

Pokud do půlky prosince nestihnou certifikační proces zahájit, pak se celý proces v důsledku zavedení nové direktivy protáhne zřejmě i o několik let.