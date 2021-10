V Soběslavi se koná nábor do registru dárců kostní dřeně. Pomoci můžete i vy

V úterý 19. října od 13.30 do 16 hodin se v Soběslavi koná nábor do registru dárců kostní dřeně. Zájemci se mohou dostavit do pobočky České spořitelny na náměstí Republiky č. p. 104.

Soběslavské náměstí. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Pavlína Macelová

Podmínkou pro zapsání do registru je věk 18–35 let, dobrý zdravotní stav, žádné závažné onemocnění v minulosti, bez trvalého užívání léků (nepočítá se antikoncepce a léky na sezónní alergie) a také váha vyšší než 50 kg. Pro pacienta trpícího poruchou krvetvorných buněk není jiná možnost záchrany než darování kostní dřeně. Až 75 procent dárců kostní dřeně není příbuzných s pacientem, jedná se dobrovolné dárce. Pro každého čtvrtého pacienta se bohužel vhodný dárce nenajde, z tohoto důvodu je potřeba stále navyšovat počet potenciálních dárců v registru. Vaším zápisem se zvyšuje pravděpodobnost, že pacient svého dárce najde.