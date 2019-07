Jak se dívenka popere se svou říší nepořádku, kde se ztratila i její oblíbená hračka? Rozárka je pěkná lumpačka!

Zatímco si jen tak povykuje a tropí vylomeniny, pod postýlkou se jí hromadí odpadky, které je líná nosit do koše. Netuší, že to není jen tak a že jí tam vzniká hotová říše nepořádku. Až jednoho dne se jí za postýlku zřítí její milovaný plyšový Myšáček. Nedá se nic dělat – musí se vydat na záchrannou výpravu a postavit se dobrodružství tváří v tvář. V původní autorské pohádce Terezy Karpianus pro děti od 3 let hrají Světlana Vondrušková, Oksana Osadča, Václav Novák ml. / Vojtěch Morava. Režii má na svědomí Vojtěch Morava.

Po představení se navíc koná výtvarná dílna, kde návštěvníci vdechnou život svým lichým ponožkám a vytvoří z nich roztodivné potvory. Otevřena bude také kavárna, vstup je 50 korun.

V případě nepřízně počasí bude program uveden uvnitř augustiniánského kláštera Husitského muzea (adresa: nám. Mikuláše z Husi 44).

Představení je realizováno v rámci Divadelního léta 2019 Divadla Oskara Nedbala Tábor s podporou Jihočeského kraje – program Podpora kultury 2019 a města Tábor v rámci Programu na podporu kultury - kulturní oživení města Tábor v letech 2016 – 2020.