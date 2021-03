Zdroj: Deník

Zámek byl v roce 1950 předán do užívání státu, od té doby stále slouží dětem. Nejprve zde vznikla škola v přírodě pro pražské děti a později dětský domov. Po roce 1989 byl zámek vrácen původním dědicům, kteří jej opětovně prodali státu.

Přestože několikrát za celou existenci dětský domov změnil název, neměnil však cílovou skupinu, jíž jsou děti ve věku od 3 do 18ti let, ale i starší, zletilé, které mohou na základě smlouvy o dobrovolném pobytu v domově žít až do 26ti let, tedy do doby ukončení přípravy na povolání. Kapacita domova je 50 dětí.

Oproti jarnímu nouzovému stavu se domovu už loni na podzim nevyhnula nákaza, která propukla u několika zaměstnanců ve stejné době. „To poměrně výrazně zatížilo ty zbývající, kteří museli vykrýt služby za nemocné kolegy a zastat jejich práci. Děti vše zvládají velmi dobře, plní všechna opatření, a to i přesto, že je zejména pro naše puberťáky složité a nepříjemné ztratit osobní kontakt s kamarády a partnery,“ upřesnil ředitel domova Kamil Rosa.

Velkou výhodou se ukázala škola přímo v domově, učitelé pomáhali v době, kdy byla škola zavřena s provozem. „Protože máme ve škole děti jen z našeho domova, nemuseli realizovat distanční výuku v běžném slova smyslu, a tak mohli působit v dopoledních hodinách u dětí na rodinných skupinách,“ vysvětlil ředitel. Díky finanční injekci zřizovatele dokázali zajistit notebooky pro každé dítě, které ho potřebuje pro online výuku.