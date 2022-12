V Českém Krumlově míří lidé za slevami hlavně do prodejen elektra. Třeba Planeo Elektro nabízí povánoční výprodej od 25. prosince do 29. ledna nebo zkrátka do vyprodání zásob. Zájemci tu najdou slevy například na tablety, notebooky, televizory, vysavače a další zboží od 27 do 48 procent. Například jeden z tyčových vysavačů značky Elektrolux je zlevněn z 3661 na 1877 korun. Některý z notebooků z 16 499 na 15 497 korun. Pračka Candy plněná předem z 12 990 na 7 499 korun. Robotický vysavač je zlevněný dokonce až o 50 procent.

„Zákazníků nyní přichází docela dost, ale ve srovnání s jinými roky je to trochu slabší,“ řekl administrativní pracovník krumlovské prodejny Planeo. „Teď neprojevují ani tak zájem o velké věci, jako jsou pračky a ledničky, ale spíš o drobnosti. To znamená o příslušenství, tedy třeba o kryty na mobily, sluchátka, hodně se zajímají o různá světýlka, paměťové karty, držáky k televizím a podobně. Zřejmě si dokupují věci k dárkům, které dostali.“

Knihkupectví Kanzelsberger na třídě 9. května v Táboře se plošné povánoční slevy netýkají, nabízejí je totiž průběžně během celého roku. „Jedná se spíš o tematické slevy, třeba po Velikonocích zlevňujeme knihy o malování vajíček,“ vysvětlila vedoucí prodejny Veronika Pudilová. Větší změny v návštěvnosti proti předvánočnímu období nevidí. „Lidé chodí a nakupují asi stejně jako před svátky, často teď přinášejí poukázky, které dostali pod stromeček. Někdy přinesou knihu, která se jim jako dárek sešla dvakrát, a vymění si ji za jinou,“ uvedla.