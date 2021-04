Hygienici v pondělí ověřili 47 nově potvrzených případů SARS-CoV-2. Celkem 1 171 nemocných se uzdravilo, dvě osoby zemřely. Kumulativní počet pozitivních od vypuknutí pandemie dosáhl v regionu 94 691, počet vyléčených se zvýšil na 88 634, aktuálně pozitivních klesl o 1 126 na 4 442 osob. To je letos nejméně, podobný aktuální výskyt byl naposledy koncem prosince. V souvislosti s koronavirem hygienici v kraji dosud verifikovali 1 615 úmrtí.

Laboratoře přijaly k vyšetření metodou PCR v regionu 152 suspektních vzorků. Z výsledků testů potvrdili hygienici k pondělní 18. hodině celkem 47 nových pozitivních případů. K nemocným přibylo 25 žen a 22 mužů, nejvíce na Prachaticku (13), Táborsku (12) a Českobudějovicku (11). „Přibližně v polovině nových případů byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině, v pěti na pracovišti. Jeden případ se týkal zdravotnických zařízení. Dvě osoby se infikovaly v zahraničí, jedna v Rakousku a jedna v Holandsku,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Ze 4 442 aktivních případů je jich evidováno 1 401 na Českobudějovicku, 706 na Táborsku, 550 na Jindřichohradecku, 536 na Písecku, 446 na Českokrumlovsku, 421 na Prachaticku a 382 na Strakonicku. 1 615 nemocných v souvislosti s koronavirem od vypuknutí pandemie zemřelo.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno 237 315 PCR vyšetření. V povinné karanténě se k pondělní 18. hodině nacházelo 2 008 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se nezvýšil a zůstal na celkových 14 702,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 49 171 žen a 45 520 mužů. Z celkových 94 691 dosud potvrzených případů je 27 064 z Českobudějovicka, 15 613 z Táborska, 15 491 z Jindřichohradecka, 11 937 z Písecka, 10 330 ze Strakonicka, 7 609 z Českokrumlovska a 6 647 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo 9 574 dětí ve věku do 14 let, z toho celkem 2 010 do čtyř a 3 490 od čtyř do devíti let. 9 214 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 12 386 do kategorie 25 až 34 let, 15 965 do kategorie 35 až 44 let, 18 119 případů do kategorie 45 až 54 let a 13 539 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 15 894 nemocných patří do věkové skupiny 65+.

Testy ve školách

„Co se týče dnešního testování žáků a pedagogů jihočeských škol, do devatenácté hodiny bylo provedeno celkem 29 171 vyhledávacích testů, z toho bylo 21 317 testů školáků a 7 854 testů pedagogických a dalších pracovníků. Vyhledávací testy ukázaly celkem osm pozitivit, z toho bylo šest dětí a dva dospělí. Všechny budou ověřeny metodu PCR,“ uvedla ředitelka Odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jihočeského kraje Marie Nosková.

Celkem již bylo v minulých dvou týdnech v jihočeských školách provedeno 127 939 vyhledávacích testů, z toho bylo testováno 91 724 školáků a 36 215 pedagogů a dalších pracovníků. Vyhledávací testy ukázaly pozitivitu u 44 dětí a 22 pedagogů a následné ověření PCR metodou potvrdilo v prvních dvou týdnech celkem pozitivní výsledek u 15 dětí a 6 pedagogů.

KHS Jihočeského kraje