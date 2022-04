Před víkendem mají podle něj totiž hasiči plné ruce práce i s přípravou pálení čarodějnic, navíc je nutná technika. "My májku stavíme vždy v pátek, protože nám s tím pomáhají technické služby, které ji na místo i dopraví," vysvětlil. Pestrobarevná výzdoba je na dámách z pečovatelského domu. "Zdobí ji seniorky pod vedením ředitelky Terezy Jindrové, trvalo jim to asi hodinu, my ji potom pouze usadili na místo jako hasiči," dodal místostarosta a zároveň člen SDH Planá nad Lužnicí.

Májka je klasicky smrková, věnec dávají každý rok stejný, jen ho dozdobují. Zdvižena byla v pátek 29. dubna dopoledne. "Letos jsme zvolili menší variantu kvůli bezpečnosti, protože nám už dvakrát májku pokáceli," dodal Havlíček na vysvětlenou. "Tradici hlídání totiž nedodržujeme, protože ve stejný den připravujeme i čarodějnice," uzavřel.