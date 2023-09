V Plané nad Lužnicí na Táborsku se páteční dopoledne 15. září neslo v duchu oslav. Po dvouleté úplné uzavírce byl uveden do provozu nový plánský most, užila si to i široká veřejnost. Výstavbu za 222 milionů korun investoval Jihočeský kraj.

V Plané nad Lužnicí otevřeli nový most. Budou mu říkat jednoduše modrý | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Některým se nová podoba líbí, jiní nenechají dopustit na původní betonový nevýrazný most. Dva návštěvníci z nedaleké Obory sdělili Deníku svůj názor. „Myslím, že rachot z provizorního mostu trápil místní dlouho, tak jim dneska spadnul kámen ze srdce. Určitě to uleví dopravě, špatně se tu odbočovalo na ten provizorní most a bývaly tu kolony,“ zmínil senior.

Nový plánský most už slouží provozu. Ten provizorní čeká rychlý proces

Na původní most byli zvyklí od mladí, a tak je netradiční podoba trošku překvapuje. Jeho manželka si dovolila lehkou kritiku. „Jezdili jsme tudy často a jezdit budeme znovu. Je to ale velká změna, most je jako pěst na oko. Připadá mi to jako takové monstrum, moc se mi nelíbí ani ta výrazná barva,“ sdělila.

Jedině modrý

Naopak u jiných moderní vzhled i barva stavby sklízí obdiv a už jí vymýšlí jména. „Vždycky to byl plánský most, teď si zaslouží nějaké vznešenější jméno než 1359-3. Je lichej, ale to je chyba, já myslím, že se mu bude na věky říkat Modrý,“ usmíval se domorodec Marek Cihlář.

A co říká na barvu on? „Nemám vůbec nic proti, ba naopak moc se mi to líbí. Byl jsem jeden z prvních lidí ve městě, který použil před dokončením stavby nákresy mostu, nikoliv fotografie. Silueta se mi hodila na plakát našeho pátého ročníku festivalu Mosty, který tu každý rok pořádáme,“ prozradil místní hudebník a oblíbený moderátor s tím, že si vizuálu Plánští mohli všimnout v logu akce.

Mercedes mezi mosty

Mercedes mezi mosty. Takto nazývají novou stavbu, vyvedenou v netradiční tmavě modré barvě, ti, kdo se na ní podíleli. Rozpětí oblouků je 69 metrů, a přitom se obešli bez středového podpěrného pilíře. Kraj v pátek 15. září podle mluvčí Hany Brožkové převzal soumostí od zhotovitelů do předčasného užívání. „Řidiči od pátečního odpoledne nejezdí kyvadlově přes dočasný most, který provizorně překlenoval Lužnici déle než dva roky. Oba původní mosty jsme kvůli špatnému technickému stavu kompletně zbourali a nahradili novými,“ vysvětlila.

Podívejte se, provizorní most v Plané nad Lužnicí hlídá jedenáctičlenná ochranka

Potěšení neskrýval ani jihočeský hejtman Martin Kuba. „Jsem rád, že úspěšně končíme další stavbu. My vlastně během stavby trochu překážíme, omezujeme pohyb ve městě. Proto se vždy snažíme vycházet maximálně vstříc v provizorním řešení náhradní dopravy,“ podotkl.

Nechtějí komplikovat život

Stejnou strategii prý aktuálně praktikují při stavbě mostu v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku. „Jsem přesvědčen, že nemá smysl ušetřit dva miliony a dva roky komplikovat lidem život, aby trávili v autech o dvacet minut více, než je třeba. Čas, který můžeme trávit se svými blízkými, má také nějakou hodnotu. Proto se snažíme vždycky hledat co nejlepší řešení,“ řekl hejtman při otevření mostu.

Most podle něj stavěli hlavně stavaři. „Myslím, že stojí za to jim všem poděkovat. Nejen generálním ředitelům, ale také dělníkům, kteří tady stojí a v jakémkoliv počasí pro nás pracují,“ dodal hejtman Kuba.

Generální ředitel společnosti Colas Tomáš Krones k tomu za zhotovitele dodal, že se snaží stavby v kraji realizovat rychle a efektivně. „Děláme ve svižném tempu. Oceňuji, že jsme schopni s krajem řešit věci rychle, dynamicky, kvalitně a ku prospěchu všech,“ uvedl.

Vstupní brána do města

Veškeré inženýrské sítě, tedy vedení plynu, kanalizace, vodovodu i silové kabely jsou zabudovány asi jeden a půl metru hluboko pod říčním dnem. Planá nad Lužnicí a její samospráva vnímá nový most jako dominantu a vstupní bránu. Starosta Jiří Rangl ve svém projevu naznačil, jaké peripetie místní zažili a vybral i trefná přirovnání ze Shakespeara. „Pro Planou nad Lužnicí je to významný den, všichni jsme se na to těšili,“ konstatoval.

Most v Plané nad Lužnicí srovnají se zemí, zastoupí ho jednosměrné přemostění

Připomněl, že plánský most spojuje dvě části města a zároveň přilehlé okolí. „Je to významná tepna, kterou proudí veškerý život. Spojuje široké okolí, protože ostatní mosty přes řeku jsou relativně daleko (pozn. red. v Táboře a Soběslavi),“ popsal Rangl.

Ocenil spolupráci, a i rychlé řešení komplikací

Byla to prý stavba, břesk a nelad. „Břesk, protože šlo o hluk a staveniště, problémy, které stavba přinášela a ten nelad jsem viděl v tom počátečním chaosu, který nastal při výstavbě náhradního mostu a doplňování dopravního značení a semaforů na třídě Československé armády,“ vysvětlil. Zároveň ocenil spolupráci s krajem a rychlé řešení problémů. „Podařilo se rychle vyřešit dopravní komplikace a všichni mi říkají, že řešení křižovatky zdržovalo jen pár minut,“ dodal plánský starosta. Za přínosné označil i kontrolní dny, kterých se účastnil. Mostu popřál, aby vydržel a dlouho a dobře sloužil.

V současnosti zbývá odstranit provizorní přemostění, po kterém řidiči jezdili po demolici starých mostů. Rozebírání má začít v následujících dnech.

V podstatě jde o dva mosty za sebou (č. 1359-3 a 1359-4), jeden přes řeku Lužnici, druhý přes náhon. Zhotovitelem stavy bylo sdružení dvou firem Colas a Firesta-Fišer. Projekt připravila společnost Pontex. Realizace začala 23. června 2021 a trvala do 15. září 2023, celkem 480 dnů stavebních prací plus technologické a zimní přestávky. Hned na slavnostním otevření několik místních upozornilo na drobné nedostatky v dopravním značením, směrovky na mateřskou školu, k nádraží i desku Franze Kafky ukazují špatným směrem, a v ukazatelích na Plánský ostrov, vypadlo firmě zajišťující dopravní značení v textu písmeno n.