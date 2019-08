Na projektu se podílí studenti Střední zemědělské školy v Písku, Prácheňské muzeum, písecký okresní archiv, Ústav pro studium totalitních režimů a písecká městská knihovna, která chystá i doprovodný program. „V předvečer této slavnostní události jsme se rozhodli úspěšný počin oslavit hudbou a literaturou,“ uvedla za knihovnu Štěpánka Činátlová s tím, že zde vystoupí pražská klezmerová kapela Trombenik.

Pestrá směs muzikantů s minulostí rockera, folkloristy, středověkého trubadúra, funkymana i etnovlnaře spolu hraje od roku 2001 klezmer, písně židovských hudebníků z východní Evropy a Ameriky z 19. a 20. století. Tradiční melodie ovšem obohacují jazzem i rockem, balkánským duchem, cikánskou nespoutaností a latinskoamerickým rytmem. Charakteristický zvuk kapele dodává pětice nástrojů: klarinet, housle, bendžo, kontrabas a bicí. Zpívá se v angličtině přistěhovalců z Evropy a v jidiš.

Než ovšem pánové z Trombeniku roztančí písecké publikum, bude pódium patřit čtenému slovu. Herec Petr Brukner, člen divadla Járy Cimrmana, přečte ukázky z knih svých oblíbených židovských spisovatelů. „Že má rád nejen literaturu, ale také své rodné město Písek prokázal, když nemalou částkou přispěl do veřejné sbírky na Kameny zmizelých. Tímto bychom panu Bruknerovi chtěli velmi poděkovat za podporu. A stejně tak děkujeme všem, kteří také přispěli, sledovali projekt od jeho počátků a fandili studentům písecké zemědělky, aby ho dotáhli do konce,“ uvedla Štěpánka Činátlová a dodala, že instalací kamenů do píseckých chodníků se projekt neuzavírá.

Spolupracující instituce začnou pracovat na přípravě a realizaci vzdělávacích lekcí pro školy a komentovaných procházek. Realizační tým projektu uvažuje o vývoji geolokační aplikace pro mobilní zařízení, která by kameny propojila s podrobnějšími informacemi (dobové fotografie a dokumenty) a seznámila obyvatele i návštěvníky města s konkrétními příběhy píseckých Židů, kteří se stali oběťmi holokaustu.