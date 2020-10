Pokud se aktuální vývoj epidemie koronaviru na jihu Čech nepodaří zvrátit, tak budou lůžkové kapacity v zařízeních holdingu Jihočeské nemocnice naplněny v první půlce listopadu.

Holding zřizuje kraj a designovaný hejtman Martin Kuba včera řekl, že kapacity by se mohly naplnit buď 4. nebo 11. listopadu. Ukazují to grafy, vytvořené podle aktuálních čísel. Při starších datech hrozilo naplnění 4. listopadu. „Poslední čtyři dny se zdá, že křivka nejde tak strmě nahoru,“ říká Martin Kuba a doplňuje, že ale naplnění k 11. listopadu je jen dočasným oddychem.

„Nedá se říci, že je to výhra,“ upozorňuje Martin Kuba k pomalejšímu nárůstu počtu pacientů s tím, že by stejně došlo k naplnění kapacit. Hlavním cílem je proto zbrzdit šíření infekce. „Jediné řešení je zůstat pod kapacitou nemocnic,“ přeje si Martin Kuba. Aby se nyní na jihu Čech dosáhlo předpokládané potřebné kapacity 1200 až 1300 lůžek pro pacienty s koronavirem, musí být v příštích dnech utlumena další péče, podobně, jako se to stalo v Prachaticích.

Martin Kuba ale ujistil, že veřejnost bude s úpravami v práci nemocnic seznámena dostatečně předem. Předpokládá se, že za menší zařízení v kraji by péči nabízela hlavně Nemocnice České Budějovice, která má k dipozici největší kapacity.

Pro nemocné s koronavirem v lehké formě by se také zřejmě využily některé prostory mimo zdravotnické objekty. Včera bylo v jihočeských nemocnicích 443 pacientů s covidem, z toho 51 na ARO a JIP. I mezi zdravotníky je řada nakažených. V Budějovicích chybí kvůli karanténě či péči o děti na 300 pracovníků. Proto se o nemocné stará také 40 studentů zdravotnické školy, 20 studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity a desítka mediků. Podle Michala Šnorka, předsedy představenstva nemocnice, vyžaduje ode všech zaměstnanců epidemie enormní pracovní vypětí.

Dobrou zprávou podle Martina Kuby, že nemocní senioři ze specializovaných zařízení v regionu většinou nepotřebují hospitalizaci.

Největší změny zatím nastaly v Nemocnici Prachatice. Z důvodu přesměrování personálu i z důvodu otevření nové kapacity lůžek pro pacienty s onemocněním COVID-19 dočasně uzavřela od pátku 23. října Nemocnice Prachatice lůžkovou péči na dětském, novorozeneckém i gynekologickém oddělení. Současně došlo k uzavření porodnické části.

„Zavíráme také oddělení následné péče, v jehož prostorách vznikne další COVID stanice,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Prachatice Michal Čarvaš a dodal, že od pondělí 26. října se omezí ambulantní rehabilitační péče. O stávající lůžkové pacienty se starají třeba sousední nemocnice Jihočeského kraje.

Interní a chirurgická lůžková i ambulantní péče je a zůstává poskytována beze změny. Nemocnice Prachatice bude nadále poskytovat akutní ambulantní a pohotovostní péči pro dětské i gynekologické pacienty. Lůžková péče bude směřována do Nemocnice Český Krumlov nebo do dalších sousedních nemocnic.