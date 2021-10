Srovnávat však počty nakažených s loňským rokem nelze. To potvrdila i předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice Zuzana Roithová. „Jde o zásadně odlišnou situaci než loni, čekali jsme, že bude docházet k nárůstu, lidé se nám vraceli z dovolených,“ uvedla s tím, že díky vysoké proočkovanosti jihočeské populace čísla rostou pozvolna.

„Ještě před měsícem jsme neměli žádného pacienta, pak to začalo stoupat po čtyřech až pěti,“ zmínila.

Aktuální počty nakažených v Jihočeském kraji k pátku 15. října: 75 aktivních onemocnění je na Písecku (+5), 100 na Táborsku (+10), 104 na Prachaticku (+25), 107 na Jindřichohradecku (+12), 126 na Strakonicku (+3), 139 na Českokrumlovsku (+14) a výrazně nejvíce, 721 aktivních případů, je na Českobudějovicku (+94).Před týdnem leželo v nemocnici kolem 20 nakažených lidí s vážnějším průběhem, nyní už je hospitalizováno 35 Jihočechů.

„Kolem šesti z nich se nachází na ARU, máme centralizovanou péči na infekčním oddělení v Českých Budějovicích a Táboře,“ upřesnila Roithová.

Na lůžkách převažují neočkování

Ve srovnáním s loňským enormním nárůstem hospitalizací se jedná o klidnou situaci. „Většinou se jedná o neočkované pacienty, troufnu si odhadnout až 80 procent a více,“ zdůraznila. V nemocnici končí také pacienti v pokročilejším věku s řadou dalších diagnóz.

Podle jejích slov jde o klíčovou informaci. „Očkování lidé s covidem mají mírnější průběh a nekončí v nemocnicí, léčí se doma,“ vysvětlila Roithová.

Veřejnost není zvyklá se očkovat ani proti chřipce. „Bohužel, ale pro lidi, kteří se chtějí chránit, to má velký význam. Rizikové skupiny jsou v současnosti dokonce vyzývány, aby podstoupily podpůrnou třetí dávku vakcíny,“ dodala.

Počet případů na 100 tisíc obyvatel a týden v Jihočeském kraji k pátku 15. října.Zdroj: grafika Deník

Odklad péče nehrozí

Zahlcování nemocnic nejvážnějšími případy v současnosti nehrozí. „Jestli něco takového nastane, za měsíc za dva, to těžko předvídat. Nyní není nutné omezovat neakutní nemocniční péči jako před rokem,“ poznamenala.

Promořenost v jižních Čechách není podle jejích slov tak vysoká jako na Karlovarsku, kde docházelo k rychlému šíření i zahlcování kapacit. „Situace u nás byla dobře zvládnutá, díky preciznímu trasování i dostupnosti testování pro každého, důsledkem toho máme nižší promořenost než jinde,“ shrnula.

Covid řádí ve školách i rodinách

Výrazně nejvíce nemocných je na Českobudějovicku. Díky velikosti okresu, fluktuaci i zaměstnanosti. „Před několik dny bylo Českobudějovicky v rámci nakažených dokonce na prvním místě v republice,“ upozornila Zuzana Roithová.

Jak doplnila ředitelka Krajské hygienické stanice (KHS) v Českých Budějovicích Kvetoslava Kotrbová, začíná se z hlediska místa přenosu vyrovnávat podíl v rodinách a ve školách. „Ve čtvrtek jsme z vytrasovaných případ registrovali 26 přenosů v rodinách a 23 ve školách. Výskyt momentálně řešíme na více než pěti desítkách škol, kde sledujeme zatím 13 klastrů,“ vyčíslila.

Hygienici zaznamenali také dva případy importu, jednalo se o Německo a Španělsko. Z hlediska věku dominují mezi dospělými skupina ve věku 35 až 44 let a mladí dospělí od 25 do 34 let. „Mezi školáky a středoškoláky jsme ve čtvrtek evidovali 54 nových případů, tedy téměř třetinu všech nových,“ zhodnotila Kotrbová.

BOX: Za středu a čtvrtek přibylo v kraji 168 covid-19 pozitivních osob. Aktivní onemocnění koronavirem má nyní 1372 Jihočechů. Ještě před měsícem to však bylo pouhých 368 nakažených. Před rokem ve středu 14. října 2020 bylo v Jihočeském kraji aktivních 3 421 případů s denním přírůstkem 270 nových aktivních případů.

Kontrolují autobusy

Pracovníci KHS se také se zhoršující se epidemickou situací zaměřují na kontroly dodržování opatření. V uplynulém týdnu podle mluvčí Dopravního podniku města České Budějovice (DPMCB) Barbory Smudkové jezdili s revizory také městskou hromadnou dopravou.

„Pravidlo nošení respirátorů stanovené ministerstvem zdravotnictví cestující v naprosté většině dodržují,“ uvedla Smudková. Toto mohl potvrdit i zástupce KHS při dvouhodinové preventivní kontrole. „Bez ochrany dýchacích cest bylo šest cestujících, u tří z nich stačilo upozornění. Dalším v rámci akce preventisté DPMCB respirátor na cestu poskytli, vlastní totiž zcela zapomněli,“ přiblížila.

Zatím bez pokut

Příčiny nedodržení opatření byly podle Daniela Krbečka z KHS různé. „Jedna slečna autobus dobíhala a respirátor si nasadila pár sekund po nastoupení, starší dámu jsme pak upozornili, že respirátor musí mít nasazený i na nose, aby fungoval,“ vysvětlil pracovník hygienické stanice. Další cestující se chtěl nasazení respirátoru vyhnout usazením v méně frekventované zadní části vozu. „I v tomto případě ale stačilo poučení o významu respirátorů a možných sankcích při nedodržení opatření,“ doplnil Krbeček.

Cestující bez ochrany dýchacích cest dostali tentokrát jen informační leták. Při ostré kontrole hygieniků za účasti městské policie jim však hrozí pokuta až 10 tisíc korun.

Preventivní akce se zúčastnil i vedoucí inspekce provozu Petr Ostřanský. Podle něj potvrdila dlouhodobé poznatky revizorů DPMCB z provozu. „Bez respirátorů potkáváme maximálně jednotky cestujících, vždy navíc stačilo poučení. Nejčastěji se stává, že si lidé respirátor prostě jen zapomenou nasadit. Když je na to upozorníme, často je to až vyplaší,“ popisuje Ostřanský.