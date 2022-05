Jak informoval mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák, ve výběhu rysů v Návštěvnickém centru Kvilda uhynul rys David a na konci dubna byla ve vlčím výběhu na Srní nalezená mrtvá vlčice – samice Pandora, která odchovala několik generací vlčat. "Přesné příčiny úhynu by mohly odhalit pitvy," uvedl Jan Dvořák.

Rys David, jako malé kotě, neměl podle jeho slov moc štěstí, když ho v roce 2012 srazilo ho auto a způsobilo mu mnohačetné zlomeniny zadních končetin. "Tehdy byl starý jen asi čtyři měsíce. Díky skvělé práci veterinářů, ale také díky péči pracovníků Záchranné stanice živočichů NP Šumava v Klášterci, se rysa podařilo vyléčit. Prodělal však mnoho operací a v zajetí strávil tolik času, že už nemohl být vypuštěn do volné přírody," popsal mluvčí. Pár let rys přebýval v upraveném výběhu přímo v Záchranné stanici v Klášterci. V roce 2016 správa vybudovala prostornější výběh pro rysy v areálu návštěvnického centra Kvilda, kde žil bezmála šest let.

Jelení naučná stezka a rysí výběh u Kvildy

„Rysu Davidovi už bylo 10 let a jeho tělo muselo v mládí snášet ohromnou zátěž mnoha operací a s tím spojených anestézií. A protože na uhynulém zvířeti nejsou žádné známky zranění, předpokládáme, že se jedná o přirozený úhyn. Uvidíme, zda pitva, kterou provedou kolegové z Veterinární univerzity v Brně, nám prozradí více,“ vysvětluje koordinátor chovu zvířat v Návštěvnických centrech NP Šumava Oldřich Vojtěch.

Pitva proběhne také u samice vlka z výběhu Návštěvnického centra Srní. Vlčice Pandora byla v roce 2015 přivezena ze zoologické zahrady Lohberg a společně se samcem Gregem z Plzeňské zoo založili smečku, která dosud čítala čtrnáct jedinců.

„Pandoře už bylo 12 let a také nemá žádné známky zranění. I v tomto případě předpokládáme, že se jedná o přirozený úhyn – prostě přišel její čas,“ zmiňuje Oldřich Vojtěch.

První tematický „Den vlka obecného“ v Návštěvnickém centru Srní

Vlčí smečka v Návštěvnickém centru Srní, tak bude dále žít v počtu třinácti vlků. „Zatím nepozorujeme, že by docházelo k nějaké změně chování celé rodiny. Doufáme, že to tak bude i nadále a určitě nebudeme smečku stresovat například tím, že bychom jim tam přivezli nového vlka. Stejně budeme postupovat i v případě výběhu rysů, kde zůstane rysí samice sama,“ doplňuje Vojtěch.

Uzavření Návštěvnického centra Srní

Nejnavštěvovanější místo Národního parku Šumava, tedy Návštěvnické centrum Srní čeká v nadcházejících týdnech omezení provozu. Z důvodu nutné opravy vyhlídkové lávky bude centrum uzavřeno od 16. května do 30. června a to vždy v pracovní dny. Soboty a neděle bude pro návštěvníky otevřeno.

„Opravy na vyhlídkové plošině, která se klene nad výběhem vlků, už nesnesou odkladu. Dožité jsou především prvky zábradlí, které se musejí bezpodmínečně vyměnit. Bezpečnost návštěvníků je totiž v každém ohledu na prvním místě,“ upozorňuje mluvčí Jan Dvořák a dodává: „Aby však nedošlo k absolutnímu, dlouhodobému výpadku provozu naprojektovali jsme rekonstrukční práce tak, že bude centrum uzavřeno pouze od pondělí do pátku, ale o víkendech bude otevřeno dle normální provozní doby. Žádáme však všechny návštěvníky o plné dodržování všech bezpečnostních opatření, která budou na vyhlídkové lávce platná – děkujeme!“