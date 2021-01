Zdroj: Deník

„Dvě dlouhodobě připravované výstavy jsem byla nucena bohužel zrušit. Jednalo se o výstavu historických kočárků a panenek paní Terezie Dvořákové – Raškové, na kterou se hodně lidí těšilo, ta se uskuteční jak jen to bude možné,“ uvedla pořadatelka Jana Wagnerová.

Další zrušenou akcí byla výstava obrazů akademického malíře Jana Dvořáka, i ta by se ale měla výhledově uskutečnit. Co se však loni v červenci povedlo, byla výstava nazvaná Obrazy versus fotografie, založená na rozdílu či shodě obrazu a fotografie jednoho konkrétního místa.

Dočkala se hojné účasti návštěvníků. „Počasí se vydařilo, zahrála kapela Tři veteráni a při malém občerstvení a povídání na nádvoří se postupně vystřídali v prostoru památníku všichni návštěvníci, aniž by se museli mačkat. Byla to velice příjemná akce a určitě tento systém ještě v letních měsících využijeme,“ popsala Jana Wagnerová.

Nyní se chystá na další dvě výstavy. Ta jedna by měla být časosběrná a připravená až po uvolnění současných omezení. „Další akci plánujeme s paní Toničkou Petříkovou, která se stará o Mladovožickou kapli, a vždy na Vánoce tam vystavuje betlémy. Chtěli bychom v závěru roku s dalšími zájemci vystavit betlémy ve výkladech obchodů či domů, které mají okna přístupna z ulice, ale třeba i v zahradách,“ vysvětlila. Pak by vznikla mapka Mladé Vožice s označenými místy, kde je možné konkrétní betlém vidět a třeba si i odškrtávat navštívené.

„Myslím, že by to byl pěkný cíl předvánočních a vánočních procházek. Paradoxně právě tato doba přinesla možnost, jak nově řešit výstavu a neporušovat pravidla,“ upřesnila.

Ani tím ale její plány nekončí, dívá se dopředu – až do roku 2023. „Ozval se mi potomek Františka Melichara, konstruktéra, vynálezce a majitele továrny na výrobu zemědělských strojů v Brandýse nad Labem. Nejznámější je jeho secí stroj Unikum který se vyvážel do celého světa. V roce 2023 to bude právě 150 let od doby kdy si koupil František Melichar dům v Mladé Vožici a zřídil první vlastní dílnu, tak to je rozhodně téma na výstavu,“ uzavřela.