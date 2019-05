S investicí pomůže dotace Ministerstva zemědělství.

S jarem začaly práce na odbahnění největšího ze soustavy místních rybníků. Ten díky údržbě zadrží více vody a ochrání tak před následky přívalových dešťů. Důvody zákroku popsal starosta obce Vlastimil Bočánek.

„Za řadu let se na dně nashromáždilo mnoho sedimentu, v některých místech téměř metr,“ osvětlil. Zanesený rybník nezachytil dostatek vody a vydatné přeháňky tropily neplechu ve vsi. „Voda je živel a dělá si, co chce. Přetékala silnici, lidem do dvorků, zahrad i sklepení,“ popsal starosta. V budoucnu přírodním rozmarům zabrání zpevněná a širší hráz.

KOUPÁNÍ VÍTÁNO

Mezi chystané možnosti využití patří i uzpůsobení ke koupání. Na to už se těší rodiny s dětmi. „Když to hezky upraví, rádi se tam vykoupeme,“ uvedla paní Eva, která bydlí nedaleko. Dle jejích slov už rybník potřeboval údržbu. Těší se také na trávník a odpočinkové místo.

STROMY CHYBÍ

Starousedlíkům schází stromy, které vykáceli. „My jsme se tu jako děti koupávaly, koukám na tu hráz spoustu let a těch stoletých stromů je mi líto,“ popsal pětasedmdesátiletý Karel Novák.

Podle starosty však vzrostlé stromy ohrožovaly sousední stavby. „Měly vymleté kořeny, byly napadené hnilobou a obyvatelé sousedních domů měli strach, že jim při větru spadnou na střechu,“ popsal situaci s tím, že vyhověli i jejich přáním.

Odbahnění vyjde na 2,4 milionů korun, 80 procent pokryje dotace z Ministerstva zemědělství, zbytek zaplatí obec z rozpočtu. Hotovo by mělo být do konce května.